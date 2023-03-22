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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Тюмени у ТЦ «Сити Молл» машина на полном ходу влетела в рекламный щит. Фото

22 марта 2023, 10:43
Фото: Скрин ВК "Авто Тюмень - ДТП"

Автомобиль влетел в рекламный щит у ТЦ «Сити Молл». Фото

В областной столице 22 марта днём у ТЦ «Сити Молл» седан влетел в рекламную конструкцию. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», водитель машины пострадал, но травмы несерьёзные. Сработали подушки безопасности.

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что к ним информации о пострадавших пока не поступало.

Ущерб от ДТП значительный, у иномарки разворотило переднюю часть кузова. Машина не может двигаться своим ходом. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, причины инцидента выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня В Тюмени на перекрестке улиц Одесской — Энергетиков произошло смертельное ДТП. Мужчине за рулём стало плохо, он влетел в ограждение и скончался.

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