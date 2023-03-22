В Тюмени у ТЦ «Сити Молл» машина на полном ходу влетела в рекламный щит. Фото

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что к ним информации о пострадавших пока не поступало.
Ущерб от ДТП значительный, у иномарки разворотило переднюю часть кузова. Машина не может двигаться своим ходом. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, причины инцидента выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня В Тюмени на перекрестке улиц Одесской — Энергетиков произошло смертельное ДТП. Мужчине за рулём стало плохо, он влетел в ограждение и скончался.