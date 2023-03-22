В Тюмени резко увеличилось число новостроек

В Тюмени резко выросло количество выставленных на продажу новостроек

По данным сайта объявлений Авито, в областной столице резко увеличилось число выставленных на продажу новостроек. Сейчас их количество приближается к 13 тысячам. На вторичном рынке тюменцы продают уже 25 тысяч квартир.

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