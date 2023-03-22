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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Тюмени резко увеличилось число новостроек

22 марта 2023, 11:17
Фото: 1MI

В Тюмени резко выросло количество выставленных на продажу новостроек

По данным сайта объявлений Авито, в областной столице резко увеличилось число выставленных на продажу новостроек. Сейчас их количество приближается к 13 тысячам. На вторичном рынке тюменцы продают уже 25 тысяч квартир.
Сюжет
Тюмень
Фото: Скрин Авито

Стоит отметить, что на 1 января в городе продавались 13 805 новостроек. По сравнению с началом 2022 года предложение увеличилось почти на 10%.

Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%. Больше всего предложений в центре и на юге Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году цены на квартиры практически перестали расти (за исключением премиум-сегмента). В областной столице стоимость квадратного метра составляет около 100 000 рублей.

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