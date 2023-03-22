В Тюмени резко увеличилось число новостроек

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Стоит отметить, что на 1 января в городе продавались 13 805 новостроек. По сравнению с началом 2022 года предложение увеличилось почти на 10%.
Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%. Больше всего предложений в центре и на юге Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году цены на квартиры практически перестали расти (за исключением премиум-сегмента). В областной столице стоимость квадратного метра составляет около 100 000 рублей.