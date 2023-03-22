В Тюмени пройдет чемпионат по настольному теннису среди слабовидящих спортсменов

«Настольный теннис среди слепых набирает обороты. Если ранее было всего 3-4 теннисиста, то сейчас их намного больше, и у четверых из них есть звание мастера спорта России, а у одного — международного класса. Поэтому было решено ввести новые соревнования, которые помогут отобрать самых способных спортсменов и выявить новые таланты. У нас очень сильная сборная, участникам которой удается из года в год занимать призовые места на всероссийских стартах», — пояснил заместитель федерации спорта слепых Алексей Сиваков.