nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 11:01

Published 22 марта 11:01

Modified Сегодня, 00:30

Updated Сегодня, 00:30

Изображение материала

В Тюмени пройдет чемпионат по настольному теннису среди слабовидящих спортсменов

22 марта 2023, 11:01
Фото: 1MI
Областной чемпионат по спорту слепых в дисциплине «настольный теннис» состоится в регионе в первый раз. Соревнования пройдут в Тюменском районе с 24 по 25 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие организовано на базе областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Родник». В первый день соревнования начнутся в 14:30, а во второй в 10:00.

Чемпионат пройдет среди спортсменов от 15 лет и старше. Свое мастерство продемонстрируют 24 участника из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковского городского округа. Им предстоит посоревноваться в личном зачете.

«Настольный теннис среди слепых набирает обороты. Если ранее было всего 3-4 теннисиста, то сейчас их намного больше, и у четверых из них есть звание мастера спорта России, а у одного — международного класса. Поэтому было решено ввести новые соревнования, которые помогут отобрать самых способных спортсменов и выявить новые таланты. У нас очень сильная сборная, участникам которой удается из года в год занимать призовые места на всероссийских стартах», — пояснил заместитель федерации спорта слепых Алексей Сиваков.

Чемпионат Тюменской области — одна из инстанций, которую нужно пройти для попадания на более крупные старты. Уже 15–21 апреля состоится чемпионат России по настольному теннису среди слепых спортсменов. Туда отправятся шесть спортсменов. 

Стоит отметить, в спортивных школах и центрах Тюменской области идет активная работа, направленная на развития спорта и физкультуры среди жителей региона с ограниченными возможностями по здоровью.  Мероприятия по поддержке взрослых и несовершеннолетних инвалидов — один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. 

Подпишитесь
У тюменцев выросли траты на покупку продуктов
Вчера, 04:05
Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за поимку поджигателей лесов
Вчера, 07:25
Губернатор назвал число тюменцев, которых призовут в армию весной
Вчера, 08:20
В Тюменской области выросла детская смертность
Вчера, 09:42
В Тюмени проведут митинг «За изгнание бесов»
Вчера, 11:27
«По лбу щёлк»: в тюменском сквере ветки падают на голову детям в колясках
Вчера, 09:26