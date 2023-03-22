В Тюмени пройдет чемпионат по настольному теннису среди слабовидящих спортсменов

Posted 22 марта 11:01
Published 22 марта 11:01
Modified Сегодня, 00:30
Updated Сегодня, 00:30
Мероприятие организовано на базе областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Родник». В первый день соревнования начнутся в 14:30, а во второй в 10:00.
Чемпионат пройдет среди спортсменов от 15 лет и старше. Свое мастерство продемонстрируют 24 участника из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковского городского округа. Им предстоит посоревноваться в личном зачете.
«Настольный теннис среди слепых набирает обороты. Если ранее было всего 3-4 теннисиста, то сейчас их намного больше, и у четверых из них есть звание мастера спорта России, а у одного — международного класса. Поэтому было решено ввести новые соревнования, которые помогут отобрать самых способных спортсменов и выявить новые таланты. У нас очень сильная сборная, участникам которой удается из года в год занимать призовые места на всероссийских стартах», — пояснил заместитель федерации спорта слепых Алексей Сиваков.
Чемпионат Тюменской области — одна из инстанций, которую нужно пройти для попадания на более крупные старты. Уже 15–21 апреля состоится чемпионат России по настольному теннису среди слепых спортсменов. Туда отправятся шесть спортсменов.
Стоит отметить, в спортивных школах и центрах Тюменской области идет активная работа, направленная на развития спорта и физкультуры среди жителей региона с ограниченными возможностями по здоровью. Мероприятия по поддержке взрослых и несовершеннолетних инвалидов — один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области.