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В Тюмени полиция срочно нуждается в сотрудниках без опыта работы

22 марта 2023, 10:16
Фото: 1MI

Тюменская полиция срочно нуждается в сотрудниках без опыта работы

В областной столице местная полиция нуждается в оперуполномоченных, водителях м сотрудниках ППС. По данным сайта мвд.рф, стаж работы не важен. О зарплате пока ничего не сообщается.
«Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 УМВД России по Тюмени. Квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, 34», - сообщается на сайте мвд.рф.

Тюменской полиции нужны и сотрудники отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и участковый уполномоченный в городские отделы № 1, 2, 4, 5, 7, 8.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменской Росгвардии нужны инспекторы и сотрудники наряда реагирования. Им предлагают до 35 тысяч рублей.

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