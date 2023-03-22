В Тюмени полиция срочно нуждается в сотрудниках без опыта работы

Тюменская полиция срочно нуждается в сотрудниках без опыта работы

В областной столице местная полиция нуждается в оперуполномоченных, водителях м сотрудниках ППС. По данным сайта мвд.рф, стаж работы не важен. О зарплате пока ничего не сообщается.