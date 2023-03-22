В Тюмени полиция срочно нуждается в сотрудниках без опыта работы

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
«Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 УМВД России по Тюмени. Квалификационные требования: наличие высшего или среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, 34», - сообщается на сайте мвд.рф.
Тюменской полиции нужны и сотрудники отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и участковый уполномоченный в городские отделы № 1, 2, 4, 5, 7, 8.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменской Росгвардии нужны инспекторы и сотрудники наряда реагирования. Им предлагают до 35 тысяч рублей.