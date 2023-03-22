В Тюмени на ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация, здесь 12 машин МЧС. Фото

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Из здания людей не эвакуировали. Тюменцы сообщают, что возгорание произошло в местном кафе, пострадавших нет.
«На ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация. Очевидец рассказывает, что возле вокзала собралось около 12 машин пожарной службы», - отмечает тг-канал «Тюмень №1».
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском поселке в пожаре на овощехранилище погиб мужчина. В ходе тушения огня на площади 15 квадратных метров спасатели нашли его тело.