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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Тюмени на ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация, здесь 12 машин МЧС. Фото

22 марта 2023, 14:06
Фото: скрин тг-канал "Тюмень №1"

Сразу 12 машин МЧС прибыли на ж/д вокзал в Тюмени. Фото

В областной столице к ж/д вокзалу подъехали сразу 12 машин МЧС. По данным тг-канала «Тюмень №1» здесь сработала пожарная сигнализация. Тюменцы отмечают, что открытых очагов возгорания нет, дыма тоже.

Из здания людей не эвакуировали. Тюменцы сообщают, что возгорание произошло в местном кафе, пострадавших нет. 

«На ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация. Очевидец рассказывает, что возле вокзала собралось около 12 машин пожарной службы», - отмечает тг-канал «Тюмень №1».

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском поселке в пожаре на овощехранилище погиб мужчина. В ходе тушения огня на площади 15 квадратных метров спасатели нашли его тело.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#МЧС#Сотрудники МЧС#Пожар
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