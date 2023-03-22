В Тюмени на ж/д вокзале сработала пожарная сигнализация, здесь 12 машин МЧС. Фото

Сразу 12 машин МЧС прибыли на ж/д вокзал в Тюмени. Фото

В областной столице к ж/д вокзалу подъехали сразу 12 машин МЧС. По данным тг-канала «Тюмень №1» здесь сработала пожарная сигнализация. Тюменцы отмечают, что открытых очагов возгорания нет, дыма тоже.