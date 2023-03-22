В Тюмени на несколько месяцев закроют большой участок дороги у улицы Газовиков. Фото

В Тюмени перероют участок дороги на улице Республиканец до ноября

Большой участок дороги на улице Республиканец закроют для движения транспорта. По данным паблика «Тюмень – наш дом», здесь строители достраивают трассу. Работы будут идти несколько месяцев.