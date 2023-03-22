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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Тюмени на несколько месяцев закроют большой участок дороги у улицы Газовиков. Фото

22 марта 2023, 12:57
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перероют участок дороги на улице Республиканец до ноября

Большой участок дороги на улице Республиканец закроют для движения транспорта. По данным паблика «Тюмень – наш дом», здесь строители достраивают трассу. Работы будут идти несколько месяцев.

Данный участок можно объехать по улице Газовиков.

«Информируем о временном прекращении движения транспортных средств
в период с 23.03.2023 по 15.11.2023 по улице Республиканец в связи с ее строительством на участке автомобильной дороги от дома № 34 к.1 ул. Эрвье, до дома № 34 ул. Газовиков города Тюмени», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени более чем на 3 месяца закроют проезд на участке улицы Вербной. Здесь проводят ремонтные работы.

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#Александр Мязин#Безопасность на дорогах#Водители#Деньги#Работа#Новости тюмени#Общество#Тюменцы
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