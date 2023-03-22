В Тюмени на несколько месяцев закроют большой участок дороги у улицы Газовиков. Фото

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Данный участок можно объехать по улице Газовиков.
«Информируем о временном прекращении движения транспортных средств
в период с 23.03.2023 по 15.11.2023 по улице Республиканец в связи с ее строительством на участке автомобильной дороги от дома № 34 к.1 ул. Эрвье, до дома № 34 ул. Газовиков города Тюмени», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени более чем на 3 месяца закроют проезд на участке улицы Вербной. Здесь проводят ремонтные работы.