В центре города бомжи обустроили частный сектор

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Все три деревяшки за «Калинкой» явно обитаемы. Заглянув в единственное не заколоченное окно можно увидеть разбросанную грязную одежду, чайники, относительно свежие консервы, бутылки из-под алкогольных напитков и сигареты.
Другие двери и окна заколочены, а сами дома огорожены забором. Однако со стороны улицы Советской к забору тянулся свежие следы, вероятно этим путем обитатели домов туда проникают.
Также о том, что жильцы или гости часто отдыхают в этих домах, сигнализируют свежие чеки и крепкий запах табака, окутавший дом № 77.
Однако здесь есть также работает шиномонтажная мастерская, ее развернули между 77 и 93 домом. Скорее всего им принадлежит и собака, которая гордо охраняет территорию за забором, обернутым колючей проволокой.
В феврале 2021 году городские власти сообщали, что на месте этих деревянных домов появится бесплатная парковка.
Земля под домом № 93 имеет площадь 481 кв. м. Также в 2021 году сообщалось, что дом и гараж по адресу Володарского, 77 изъят для муниципальных нужд. В то же время началась разработка проектной документации нового парковочного пространства, однако на этом этапе все стихло. Дома по прежнему стоят, одолевая в колоритности новый ЖК, который строится позади них.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в центре Тюмени множество старых деревянных домов. Один из них по адресу переулок Печерский, 5 превратился в свалку, и угрожает безопасности жителей соседних домов. Но даже если дом снесут, жильцы соседних многоэтажек опасаются, что вместо него построят торговый центр или магазин.