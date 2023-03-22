В центре города бомжи обустроили частный сектор

Земля под домом № 93 имеет площадь 481 кв. м. Также в 2021 году сообщалось, что дом и гараж по адресу Володарского, 77 изъят для муниципальных нужд. В то же время началась разработка проектной документации нового парковочного пространства, однако на этом этапе все стихло. Дома по прежнему стоят, одолевая в колоритности новый ЖК, который строится позади них.