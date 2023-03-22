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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В центре города бомжи обустроили частный сектор

22 марта 2023, 09:11
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени затягивается строительство бесплатной парковки в центре города

Деревяшки за ТЦ «Калинка», на которых едва держатся таблички с адресами Володарского, 77 и Профсоюзная, 99 вбиваются из общей картины центра Тюмени. Городские власти еще два года назад обещали разбить на этом месте бесплатную парковку, но пока здесь только бесплатный бар и ночлег для бездомных.

Окно в пристанище бомжей

Окно в дом №93 по улице Профсоюзной
Фото: nashgorod.ru

Все три деревяшки за «Калинкой» явно обитаемы. Заглянув в единственное не заколоченное окно можно увидеть разбросанную грязную одежду, чайники, относительно свежие консервы, бутылки из-под алкогольных напитков и сигареты.

Быт бомжей, завербовавших "деревяшки" в центреБыт бомжей, завербовавших "деревяшки" в центре
Быт бомжей, завербовавших "деревяшки" в центреБыт бомжей, завербовавших "деревяшки" в центре
Быт бомжей, завербовавших "деревяшки" в центре
Фото: nashgorod.ru

Другие двери и окна заколочены, а сами дома огорожены забором. Однако со стороны улицы Советской к забору тянулся свежие следы, вероятно этим путем обитатели домов туда проникают.

Путь к деревяшкам за ТЦ "Калинка"
Фото: nashgorod.ru

Также о том, что жильцы или гости часто отдыхают в этих домах, сигнализируют свежие чеки и крепкий запах табака, окутавший дом № 77. 

Однако здесь есть также работает шиномонтажная мастерская, ее развернули между 77 и 93 домом. Скорее всего им принадлежит и собака, которая гордо охраняет территорию за забором, обернутым колючей проволокой.  

Дом №93 на улице ВолодарскогоДом №93 на улице Володарского
Дом №93 на улице ВолодарскогоДом №93 на улице Володарского
Дом №93 на улице ВолодарскогоДом №93 на улице Володарского
Дом №93 на улице ВолодарскогоДом №93 на улице Володарского
Дом №93 на улице ВолодарскогоДом №93 на улице Володарского
Дом №93 на улице ВолодарскогоДом №93 на улице Володарского
Дом №93 на улице Володарского
Фото: nashgorod.ru

Мертвые, но стойкие

В феврале 2021 году городские власти сообщали, что на месте этих деревянных домов появится бесплатная парковка.

Земля под домом № 93 имеет площадь 481 кв. м. Также в 2021 году сообщалось, что дом и гараж по адресу Володарского, 77 изъят для муниципальных нужд. В то же время началась разработка проектной документации нового парковочного пространства, однако на этом этапе все стихло. Дома по прежнему стоят, одолевая в колоритности новый ЖК, который строится позади них. 

Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в центре Тюмени множество старых деревянных домов. Один из них по адресу переулок Печерский, 5 превратился в свалку, и угрожает безопасности жителей соседних домов. Но даже если дом снесут, жильцы соседних многоэтажек опасаются, что вместо него построят торговый центр или магазин.

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