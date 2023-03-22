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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В подземном овощехранилище был найден сгоревший труп

22 марта 2023, 13:45
Фото: МЧС по Тюменской области

В Тюменской области в результате пожара погиб один человек

Днем 22 марта 2023 года в МЧС по Тюменской области поступило сообщение о пожаре: загорелось частное подземное овощехранилище в посёлке Новотуринский Тюменского муниципального района, сообщили в пресс-службе ведомства.

На момент прибытия пожарной бригады к месту происшествия в подземном хранилище наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения огня на площади 15 квадратных метров нашли тело погибшего мужчины.

К ликвидации пожара были привлечены 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на улице Котовского произошло ДТП: водитель погиб за рулём, влетев в ограждение.

Труп в автомобиле: тюменцу за рулём стало плохо, он влетел в ограждение и скончался
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Жертвы#Жертвы пожара#МЧС#Происшествия#Тюменцы#Труп
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