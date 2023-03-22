В подземном овощехранилище был найден сгоревший труп

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
На момент прибытия пожарной бригады к месту происшествия в подземном хранилище наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения огня на площади 15 квадратных метров нашли тело погибшего мужчины.
К ликвидации пожара были привлечены 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на улице Котовского произошло ДТП: водитель погиб за рулём, влетев в ограждение.