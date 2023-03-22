В подземном овощехранилище был найден сгоревший труп

В Тюменской области в результате пожара погиб один человек

Днем 22 марта 2023 года в МЧС по Тюменской области поступило сообщение о пожаре: загорелось частное подземное овощехранилище в посёлке Новотуринский Тюменского муниципального района, сообщили в пресс-службе ведомства.