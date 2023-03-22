В квартирах тюменского дома на улице Геологоразведчиков появилась черная плесень

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«Стоящий торцом дом по адресу Геологоразведчиков, 34, хорошо тряхануло. К нам не приходили, не смотрели, что могло нарушиться в доме после этого хлопка, остаётся только догадываться. Швы в доме вывалились все. Теперь по стенам идет черная плесень», - сообщила Ирина А. в паблике «ЧС Тюмень».
Горожане отметили, что в этом случае собственникам придётся самим устранять причину возникновения плесени.
Ранее «Наш город» отмечал, что в квартирах дома на Мелиораторов, 11а, тоже заметили чёрную плесень.