В квартирах тюменского дома на улице Геологоразведчиков появилась черная плесень

На улице Геологоразведчиков в квартирах появилась черная плесень

В квартирах дома на улице Геологоразведчиков, 34, появилась чёрная плесень. Об этом сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Ирина А. Предполагается, что это могло произойти из-за инцидента со взрывом газа на улице 50 лет ВЛКСМ.