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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:46

В квартирах тюменского дома на улице Геологоразведчиков появилась черная плесень

22 марта 2023, 11:46
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

На улице Геологоразведчиков в квартирах появилась черная плесень

В квартирах дома на улице Геологоразведчиков, 34, появилась чёрная плесень. Об этом сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень» Ирина А. Предполагается, что это могло произойти из-за инцидента со взрывом газа на улице 50 лет ВЛКСМ.
«Стоящий торцом дом по адресу Геологоразведчиков, 34, хорошо тряхануло. К нам не приходили, не смотрели, что могло нарушиться в доме после этого хлопка, остаётся только догадываться. Швы в доме вывалились все. Теперь по стенам идет черная плесень», - сообщила Ирина А. в паблике «ЧС Тюмень».

Горожане отметили, что в этом случае собственникам придётся самим устранять причину возникновения плесени.

Ранее «Наш город» отмечал, что в квартирах дома на Мелиораторов, 11а, тоже заметили чёрную плесень.

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