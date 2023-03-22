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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Труп в автомобиле: тюменцу за рулём стало плохо, он влетел в ограждение и скончался

22 марта 2023, 09:29
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улице Котовского произошло: один погиб, двое пострадали

На улице Котовского, 55, сегодня произошло ДТП с трагическими последствиями: легковой автомобиль «Kиа Рио» въехал в ограждение, сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Предварительно мужчине за рулём стало плохо, он скончался. Также, по предварительной информации, есть ещё пострадавшие: две молодые девушки. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вынесли приговор водителю автобуса: при обгоне фуры он выехал на встречную полосу и влетел в легковой автомобиль, водитель и пассажир которого погибли.

В Тюменской области в ДТП с автобусом погибли два человека
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Авария#Скорая помощь#ГИБДД#Автомобилисты#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Смерть
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