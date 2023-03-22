Труп в автомобиле: тюменцу за рулём стало плохо, он влетел в ограждение и скончался

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Предварительно мужчине за рулём стало плохо, он скончался. Также, по предварительной информации, есть ещё пострадавшие: две молодые девушки. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области вынесли приговор водителю автобуса: при обгоне фуры он выехал на встречную полосу и влетел в легковой автомобиль, водитель и пассажир которого погибли.