Труп в автомобиле: тюменцу за рулём стало плохо, он влетел в ограждение и скончался

Предварительно мужчине за рулём стало плохо, он скончался. Также, по предварительной информации, есть ещё пострадавшие: две молодые девушки. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.