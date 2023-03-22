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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Тюменцев срочно призвали на военные сборы. Депутат Вершинин встретился с призванными

22 марта 2023, 13:32
Фото: тг-канал Иван Вершинин. Работа на Север

100 тюменцев проходят военные сборы на базе ТВВИКУ

Призванные на военные сборы жители Тюменской области приступили к прохождению общественно-государственной, огневой, тактической и военно-медицинской подготовке на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
Сюжет
Тюмень

Накануне призванных тюменцев посетил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин. По словам народного избранника, в целом настроение прибывших на сборы позитивное — обмундирование хорошее, новое, выдали даже вполне крепкие берцы. Отдельно отметили, что хорошо кормят — вкусно и сытно.

«Для того, чтобы сборы проходили в обстановке, приближенной к реально боевой, прибывшие на сборы живут в палатках, там же ночуют — в целом на условия не жалуются, уже тепло. После окончания обучения все поедут домой. Насколько мне известно, эти сборы завершаются уже на днях — все парни после уточнения данных, прохождения учебы, возвращаются к семьям», — сообщил Вершинин в своем тг-канале.

Депутат сообщил, что участники сборов пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания сборов все поедут домой.

«Насколько мне известно, эти сборы завершаются уже на днях — все парни после уточнения данных, прохождения учебы, возвращаются к семьям», — уточнил Иван Вершинин.

Ранее «Наш Город» писал, что военные сборы в Тюменской области в этом году пройдут в марте и продлятся в течение недели. Всего на учения призвано около 100 человек.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Учебные сборы#Призыв#Призывники#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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