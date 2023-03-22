Тюменцев срочно призвали на военные сборы. Депутат Вершинин встретился с призванными

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Накануне призванных тюменцев посетил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин. По словам народного избранника, в целом настроение прибывших на сборы позитивное — обмундирование хорошее, новое, выдали даже вполне крепкие берцы. Отдельно отметили, что хорошо кормят — вкусно и сытно.
«Для того, чтобы сборы проходили в обстановке, приближенной к реально боевой, прибывшие на сборы живут в палатках, там же ночуют — в целом на условия не жалуются, уже тепло. После окончания обучения все поедут домой. Насколько мне известно, эти сборы завершаются уже на днях — все парни после уточнения данных, прохождения учебы, возвращаются к семьям», — сообщил Вершинин в своем тг-канале.
Депутат сообщил, что участники сборов пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания сборов все поедут домой.
«Насколько мне известно, эти сборы завершаются уже на днях — все парни после уточнения данных, прохождения учебы, возвращаются к семьям», — уточнил Иван Вершинин.
Ранее «Наш Город» писал, что военные сборы в Тюменской области в этом году пройдут в марте и продлятся в течение недели. Всего на учения призвано около 100 человек.