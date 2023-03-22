Тюменца забрали в отделение полиции за прогулку по городу в трусах

Тюменец гулял по двору в трусах и попал в полицию

Жителя Тюмени привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. На беспокойного соседа, разгуливающего по двору на улице Домостроителей в трусах и громко кричавшего, пожаловались в полицию очевидцы. Инцидент произошел 18 марта.

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