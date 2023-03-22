Тюменца забрали в отделение полиции за прогулку по городу в трусах

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В УМВД по Тюменской области пояснили, что сообщение поступило в дежурную часть в восемь часов вечера.
«На место ЧП выехал участковый уполномоченный. Тюменца задержали, доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности», — отметили в УМВД.
Теперь горожанину грозит штраф в размере 500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, устроившего пьяный дебош в военкомате, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Инцидент случился в октября прошлого года.