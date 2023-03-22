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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Тюменца забрали в отделение полиции за прогулку по городу в трусах

22 марта 2023, 07:02
Фото: 1MI

Тюменец гулял по двору в трусах и попал в полицию

Жителя Тюмени привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. На беспокойного соседа, разгуливающего по двору на улице Домостроителей в трусах и громко кричавшего, пожаловались в полицию очевидцы. Инцидент произошел 18 марта.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Тюменской области пояснили, что сообщение поступило в дежурную часть в восемь часов вечера.

«На место ЧП выехал участковый уполномоченный. Тюменца задержали, доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности», — отметили в УМВД.

Теперь горожанину грозит штраф в размере 500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, устроившего пьяный дебош в военкомате, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Инцидент случился в октября прошлого года.

#Общество#Новости тюмени#Сотрудники полиции#УМВД России по Тюменской области#Административное дело#Тюмень#Тюменская область#Жалоба#Валентина Бурнашева
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