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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:47

Тюменских чиновников попросили не брать отпуск летом из-за выборов губернатора

22 марта 2023, 04:45
Фото: 1MI

Тюменских чиновников оставили без отпуска из-за выборов губернатора

Чиновникам правительства Тюменской области запретили брать отпуска в летний период в связи с избирательной кампанией губернатора. Ограничения коснулись сотрудников департаментов ЖКХ, соцразвития, образования, здравоохранения и т. д.
Сюжет
Тюмень
«В отпуск не уйдут сотрудники департаментов социальных сфер. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — сообщили URA.RU источники.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году выборы губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Участие в голосовании примут 2,6 миллионов избирателей. На проведение выборов из бюджета региона потратят несколько сотен миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Чиновники#Отпуск#Тюмень#Тюменская область
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