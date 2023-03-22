Тюменских чиновников попросили не брать отпуск летом из-за выборов губернатора

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Published Сегодня, 04:45
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«В отпуск не уйдут сотрудники департаментов социальных сфер. Во время губернаторской кампании региональный аппарат должен работать безукоризненно», — сообщили URA.RU источники.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году выборы губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Участие в голосовании примут 2,6 миллионов избирателей. На проведение выборов из бюджета региона потратят несколько сотен миллионов рублей.