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Updated Сегодня, 10:59

Тюменские фермеры, строители и продавцы товаров массово банкротятся

22 марта 2023, 10:59
Фото: 1MI

В Тюмени фермеры, строители и продавцы товаров массово становятся банкротами

В областной столице резко увеличился риск банкротства строителей, продавцов, фермеров и риелторов. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета по безопасности бизнеса ТПП РФ Татьяна Нуриева.

Стоит отметить, что строительство, торговля и недвижимость – это одни из основных отраслей в Тюмени. Число банкротных процедур в регионе увеличилось на 78% за последние 12 месяцев.

«Как это ни странно, в тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость. Добавляется в эту статистику постепенно и фермерство», — сообщила Нуриева.

При этом за последний год Тюмень вошла в федеральный ТОП-10 по количеству исков о банкротстве бизнеса.

Две недели назад «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики массово банкротят строительные компании.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Банкротство#Банкрот#Александр Мязин
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