Тюменские фермеры, строители и продавцы товаров массово банкротятся

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Стоит отметить, что строительство, торговля и недвижимость – это одни из основных отраслей в Тюмени. Число банкротных процедур в регионе увеличилось на 78% за последние 12 месяцев.
«Как это ни странно, в тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость. Добавляется в эту статистику постепенно и фермерство», — сообщила Нуриева.
При этом за последний год Тюмень вошла в федеральный ТОП-10 по количеству исков о банкротстве бизнеса.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что тюменские налоговики массово банкротят строительные компании.