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Posted 22 марта 13:46

Published 22 марта 13:46

Modified Сегодня, 00:59

Updated Сегодня, 00:59

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Тюменская служба занятости помогает закрыть кадровую потребность в строителях

22 марта 2023, 13:46
Фото: 1MI
Развитие региона неразрывно связано со строительной индустрией. Службой занятости уделяется особое внимание качественному подбору кандидатов. Об этом рассказал директор департамента труда Тюменской области Александр Сидоров на IV Градостроительном форуме.

В пример он привел, бизнес-ситуацию «Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в кадрах необходимой квалификации», которая позволяет осуществлять индивидуальное сопровождение работодателей при подборе персонала.

Для быстрого поиска сотрудников в работу органов службы занятости была внедрена единая цифровая платформа «Работа России». На сегодня это новый этап цифровизации службы занятости.

«Тюменская область одна из первых присоединилась к платформе, и стала одним из 15 пилотных регионов, которые перешли на нее уже с ноября 2021 года. Цифровая платформа расширяет возможности поиска претендентов на вакантное место не только из числа граждан, зарегистрированных в службе занятости, но всех пользователей портала», — пояснил Александр Сидоров.

Он также отметил, что службой занятости организуются мероприятия по профобучению и дополнительному профессиональному образованию жителей региона по различным программам и нацпроектам.

«Служба занятости приглашает к сотрудничеству всех работодателей региона. Наши программы и сервисы помогут оперативно закрыть кадровую потребность ваших предприятий», — резюмировал чиновник.

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