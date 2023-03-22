Тюменская служба занятости помогает закрыть кадровую потребность в строителях

Posted 22 марта 13:46
Published 22 марта 13:46
Modified Сегодня, 00:59
Updated Сегодня, 00:59
В пример он привел, бизнес-ситуацию «Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в кадрах необходимой квалификации», которая позволяет осуществлять индивидуальное сопровождение работодателей при подборе персонала.
Для быстрого поиска сотрудников в работу органов службы занятости была внедрена единая цифровая платформа «Работа России». На сегодня это новый этап цифровизации службы занятости.
«Тюменская область одна из первых присоединилась к платформе, и стала одним из 15 пилотных регионов, которые перешли на нее уже с ноября 2021 года. Цифровая платформа расширяет возможности поиска претендентов на вакантное место не только из числа граждан, зарегистрированных в службе занятости, но всех пользователей портала», — пояснил Александр Сидоров.
Он также отметил, что службой занятости организуются мероприятия по профобучению и дополнительному профессиональному образованию жителей региона по различным программам и нацпроектам.
«Служба занятости приглашает к сотрудничеству всех работодателей региона. Наши программы и сервисы помогут оперативно закрыть кадровую потребность ваших предприятий», — резюмировал чиновник.