Тюменская служба занятости помогает закрыть кадровую потребность в строителях

«Тюменская область одна из первых присоединилась к платформе, и стала одним из 15 пилотных регионов, которые перешли на нее уже с ноября 2021 года. Цифровая платформа расширяет возможности поиска претендентов на вакантное место не только из числа граждан, зарегистрированных в службе занятости, но всех пользователей портала», — пояснил Александр Сидоров.