Тюменская поликлиника проводит диспансеризацию «мертвых душ»

Тюменцам приходят ложные уведомления о прохождении несуществующей диспансеризации

Жители Тюмени сообщают о прохождении несуществующей диспансеризации. По словам одно из жительниц областной столицы, уведомление о том, что она успешно прошла всех врачей в рамках диспансеризации пришло ей на Госуслуги. При этом тюменка даже не была в поликлинике.

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