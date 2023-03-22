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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:12

Тюменская поликлиника проводит диспансеризацию «мертвых душ»

22 марта 2023, 04:10
Фото: 1MI

Тюменцам приходят ложные уведомления о прохождении несуществующей диспансеризации

Жители Тюмени сообщают о прохождении несуществующей диспансеризации. По словам одно из жительниц областной столицы, уведомление о том, что она успешно прошла всех врачей в рамках диспансеризации пришло ей на Госуслуги. При этом тюменка даже не была в поликлинике.
Сюжет
Тюмень
«На Госуслуги пришло сообщение о том, что поступил какой-то медицинский документ. Согласно этому документу я прошла диспансеризацию 16 марта в поликлинике № 5. Но я вообще никакую диспансеризацию не проходила, и в поликлинике не была. Кроме того, 16 марта я была весь день на работе. Как думаете, что это? Поликлиника приписками занимается, ведь диспансеризация ведь из средств ФОМС оплачивается?» — написала тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества предположили, что таким образом поликлиника занимается отмыванием денег.

«План по диспансеризации выполняют. Закроют её без анализов и деньги получат. Нужно пресекать, потому что к примеру вы захотите потом пройти ту или иную процедуру, а вам уже могут отказать, т.к на вас выделяется определенный бюджет по страховой», — отметили тюменцы.

«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики провели сложную шестичасовую операцию пациенту с новообразованием в бронхах. Мужчина обратился в больницу с простудным заболеванием, опухоль у него обнаружили во время обследования.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поликлиники#Больницы#Диспансеризация#Тюмень#Тюменская область
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