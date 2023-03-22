Тюменская поликлиника проводит диспансеризацию «мертвых душ»

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
«На Госуслуги пришло сообщение о том, что поступил какой-то медицинский документ. Согласно этому документу я прошла диспансеризацию 16 марта в поликлинике № 5. Но я вообще никакую диспансеризацию не проходила, и в поликлинике не была. Кроме того, 16 марта я была весь день на работе. Как думаете, что это? Поликлиника приписками занимается, ведь диспансеризация ведь из средств ФОМС оплачивается?» — написала тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества предположили, что таким образом поликлиника занимается отмыванием денег.
«План по диспансеризации выполняют. Закроют её без анализов и деньги получат. Нужно пресекать, потому что к примеру вы захотите потом пройти ту или иную процедуру, а вам уже могут отказать, т.к на вас выделяется определенный бюджет по страховой», — отметили тюменцы.
«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики провели сложную шестичасовую операцию пациенту с новообразованием в бронхах. Мужчина обратился в больницу с простудным заболеванием, опухоль у него обнаружили во время обследования.