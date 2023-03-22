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Posted Вчера, 19:25

Published Вчера, 19:25

Modified Сегодня, 01:52

Updated Сегодня, 01:52

Тюменец напугал земляков фотографией крыльца возле дома на Одесской

22 марта 2023, 19:25
Фото: Тюмень N 1

Жители Тюмени жалуются на состояние дома по улице Одесской

В паблике «Тюмень N 1» читатель поделился фото крыльца возле второго подъезда жилого дома по улице Одесской, 43.
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Подписчик рассказал, что, несмотря на плачевное состояние здания, плату управляющая компания за обслуживание дома собирает с жильцов исправно.

«Таких домов полгорода, а то и больше! Пройдитесь по общагам, где такой же мрак, ремонта не было со дня их основания, а чиновники только лозунги на плакатах умеют писать да доходы прятать, вот и все!» — ответил в комментариях один из читателей.

Ранее «Наш город» сообщал, что многоквартирный дом по улице Мельникайте нуждается в срочном ремонте: по словам жильцов, на каждом этаже здания из стен торчат оголенные провода, а это очень опасно.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Жалоба#Многоквартирный дом#Жилой дом
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