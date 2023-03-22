Тюменец напугал земляков фотографией крыльца возле дома на Одесской

Posted Вчера, 19:25
Published Вчера, 19:25
Modified Сегодня, 01:52
Updated Сегодня, 01:52
Подписчик рассказал, что, несмотря на плачевное состояние здания, плату управляющая компания за обслуживание дома собирает с жильцов исправно.
«Таких домов полгорода, а то и больше! Пройдитесь по общагам, где такой же мрак, ремонта не было со дня их основания, а чиновники только лозунги на плакатах умеют писать да доходы прятать, вот и все!» — ответил в комментариях один из читателей.
Ранее «Наш город» сообщал, что многоквартирный дом по улице Мельникайте нуждается в срочном ремонте: по словам жильцов, на каждом этаже здания из стен торчат оголенные провода, а это очень опасно.