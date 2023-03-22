«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени

Строительство всего микрорайона планируется завершить в 2026 году. Также по инициативе ГК «Страна Девелопмент» возле ЖК будет разбит сквер с возможностью доступа для всех горожан. Проект строится по принципу «город в городе», чтобы жители могли закрыть базовые потребности в шаговой доступности от дома. В самом ЖК на первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения, где будут открыты магазины и аптеки, кафе и салоны, центры доп. образования — всё необходимое. В отдельно стоящем здании откроется крупный фитнес-центр с бассейном. Управлением всех коммерческий помещений занимается компания MallTeam, которая входит в группу компаний «Страна Девелопмент».