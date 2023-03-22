Шок! В страшном доме по улице Мельникайте можно снимать фильм ужасов

В Тюмени жилому дому на Мельникайте требуется ремонт

Местные жители обеспокоены состоянием жилого дома по адресу Мельникайте, 67. По их словам, на каждом этаже здания из стены торчат провода, некоторые из них оголены и представляют большую опасность.Такая жалоба появилась от подписчика в паблике «ЧП Тюмень».

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