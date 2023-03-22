Шок! В страшном доме по улице Мельникайте можно снимать фильм ужасов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Также автор поста добавил, что в здании обитают тараканы, на облезлых стенах подъезда — огромные трещины, а в потолке — очень большие дыры.
«Когда будет проведен текущий ремонт? Прошу обратить внимание прокуратуру и жилищную инспекцию! Наша УК „Ямал“ бездействует!!!» — возмутился житель этого жуткого дома.
В ГЖИ тюменцу пообещали дать ответ на его жалобу до 29 марта 2023 года.
Ранее «Наш город» писал, что одно из общежитий ТИУ, где проживает более 500 человек, находится в ужасном состоянии. Студенты требуют провести ремонт, однако представители университета ответили, что в здании проводятся ремонтные работы.