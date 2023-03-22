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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Шок! В страшном доме по улице Мельникайте можно снимать фильм ужасов

22 марта 2023, 13:26
Фото: 1MI

В Тюмени жилому дому на Мельникайте требуется ремонт

Местные жители обеспокоены состоянием жилого дома по адресу Мельникайте, 67. По их словам, на каждом этаже здания из стены торчат провода, некоторые из них оголены и представляют большую опасность.Такая жалоба появилась от подписчика в паблике «ЧП Тюмень».

Также автор поста добавил, что в здании обитают тараканы, на облезлых стенах подъезда — огромные трещины, а в потолке — очень большие дыры.

«Когда будет проведен текущий ремонт? Прошу обратить внимание прокуратуру и жилищную инспекцию! Наша УК „Ямал“ бездействует!!!» — возмутился житель этого жуткого дома.

В ГЖИ тюменцу пообещали дать ответ на его жалобу до 29 марта 2023 года.

Ранее «Наш город» писал, что одно из общежитий ТИУ, где проживает более 500 человек, находится в ужасном состоянии. Студенты требуют провести ремонт, однако представители университета ответили, что в здании проводятся ремонтные работы.

Фото: ЧП Тюмень
В тюменском общежитии студентам сыплются камни на голову
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Жалобы#Многоквартирный дом#Жилой дом#Ул Мельникайте#Марите Мельникайте
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