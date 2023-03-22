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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Сэкономили: Тюменских школьников отказались кормиться на соревнованиях

22 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI

Тюменских спортсменов отказались кормить на соревнованиях в целях экономии

Тюменских подростков отказались кормиться на соревнованиях в Заводоуковске. По данным подписчика паблика «Подслушано Винзили | Тюмень» Ирины Т., детям должны были организовать горячее питание.
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Дети

Родители тюменских ребят полагают, что подобная «экономия» - распространённая практика.

«В феврале команда школьников нашего посёлка ездила в г. Заводоуковск на соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Мой сын был в этой команде. Так как, народу со всей области собралось много, и мест в спортивном общежитии нашей команде не хватило, мы родители решили скинуться и снять гостиницу», - отметила тюменка Ирина Т.

Питание должна была организовать Винзилинская СОШ имени Ковальчука. По её словам, после этого чиновники заявили родителям, что «наше, родительское решение разместить ребят в гостинице, освобождает командирующую организацию от обеспечения детей питанием».

В ближайшее время состоится встреча родителей с директором Винзилинской школы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в марте на директора тюменской школы №56 завели административное дело за наказание детей голодом.

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#Александр Мязин#Дети#Общество#Тюменцы#Происшествия#Голодные игры#Жалобы#Школьники#Работа#Соревнования#Зональные соревнования#Погода
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