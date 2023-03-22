Сэкономили: Тюменских школьников отказались кормиться на соревнованиях

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Родители тюменских ребят полагают, что подобная «экономия» - распространённая практика.
«В феврале команда школьников нашего посёлка ездила в г. Заводоуковск на соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Мой сын был в этой команде. Так как, народу со всей области собралось много, и мест в спортивном общежитии нашей команде не хватило, мы родители решили скинуться и снять гостиницу», - отметила тюменка Ирина Т.
Питание должна была организовать Винзилинская СОШ имени Ковальчука. По её словам, после этого чиновники заявили родителям, что «наше, родительское решение разместить ребят в гостинице, освобождает командирующую организацию от обеспечения детей питанием».
В ближайшее время состоится встреча родителей с директором Винзилинской школы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в марте на директора тюменской школы №56 завели административное дело за наказание детей голодом.