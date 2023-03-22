Рост продаж каско в 2022 составил почти 350%

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Как передают “Известия”, специалисты связывают эту тенденцию с наличием недорогих полисов с ограниченным покрытием. Также это обусловлено тем, что владельцы подержанных автомобилей стали активнее покупать допстраховку из-за опасения подорожания запчастей и нехватки выплат по ОСАГО.
Эксперты отметили, что стандартный вариант каско стоит около 40 тыс. рублей, а коробочные продукты с небольшим количеством рисков — всего 2–3 тыс.