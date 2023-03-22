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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Рост продаж каско в 2022 составил почти 350%

22 марта 2023, 09:54
В прошлом году шесть миллионов россиян оформили договора каско — на 623 тыс. больше, чем в 2021 году, когда это число составило 182 тыс.

Как передают “Известия”, специалисты связывают эту тенденцию с наличием недорогих полисов с ограниченным покрытием. Также это обусловлено тем, что владельцы подержанных автомобилей стали активнее покупать допстраховку из-за опасения подорожания запчастей и нехватки выплат по ОСАГО.

Эксперты отметили, что стандартный вариант каско стоит около 40 тыс. рублей, а коробочные продукты с небольшим количеством рисков — всего 2–3 тыс.

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