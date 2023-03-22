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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Резкое потепление ждет жителей Тюмени

22 марта 2023, 13:25
Фото: 1MI

В Тюмени резко потеплеет до + 10 градусов

В областной столице ожидается резкое потепление. По данным Гисметео, на этой неделе воздух может прогреться до + 10 градусов. В четверг и воскресенье пройдут дожди, ожидается до 1 мм осадков.

23 марта днём в городе до + 4 градусов, утром возможен дождь. К 08:00 порывы ветра могут достичь 12 метров в секунду. С 24 числа днём будет тепло, синоптики ждут до + 9 градусов. Существенных осадков не ожидается, но погода будет пасмурной.

В субботу воздух в областной столице прогреется уже до + 10, влажность снизится до 68%. 26 марта синоптики ждут ливни и до 1 мм осадков. Весь день погода будет пасмурной.

Сегодня «Наш город» сообщал, что днём воздух в Тюмени прогреется до + 9. Большую часть дня погода будет ясной.

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