Резкое потепление ждет жителей Тюмени

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
23 марта днём в городе до + 4 градусов, утром возможен дождь. К 08:00 порывы ветра могут достичь 12 метров в секунду. С 24 числа днём будет тепло, синоптики ждут до + 9 градусов. Существенных осадков не ожидается, но погода будет пасмурной.
В субботу воздух в областной столице прогреется уже до + 10, влажность снизится до 68%. 26 марта синоптики ждут ливни и до 1 мм осадков. Весь день погода будет пасмурной.
Сегодня «Наш город» сообщал, что днём воздух в Тюмени прогреется до + 9. Большую часть дня погода будет ясной.