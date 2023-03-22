Резкое потепление ждет жителей Тюмени

23 марта днём в городе до + 4 градусов, утром возможен дождь. К 08:00 порывы ветра могут достичь 12 метров в секунду. С 24 числа днём будет тепло, синоптики ждут до + 9 градусов. Существенных осадков не ожидается, но погода будет пасмурной.