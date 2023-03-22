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Updated Сегодня, 12:40

Пять современных школ построят в тюменских селах до конца 2023 года

22 марта 2023, 12:40
Фото: 1MI

До конца года в селах Тюменской области откроют 5 школ

До конца этого года в сельских районах Тюменской области в 2023 году построят пять учебных заведений взамен деревянных. По данным информцентра правительства Тюменской области, в местных муниципалитетах появятся современные здания.

Новые школы рассчитаны в общей сложности на 242 ребёнка.

«В с. Митькинское Вагайского района (22 места); в с. Крашенинино Упоровского района (40 мест); в п. Иртыш Вагайского района (60 мест); в с. Большой Карагай Вагайского  района (60 мест); в д. Овсянникова Тобольского района (60 мест)», - отмечается в информцентре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 1 сентября в Тюмени откроют три школы на 4200 мест. С наступлением теплой погоды начнутся работы по благоустройству территории около учебных заведений.

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#Александр Мязин#Касается каждого#Общество#Тюменцы#Работа#Школы#Спортивные школы#Музыкальные школы#Экономика#Деньги
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