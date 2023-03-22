Пять современных школ построят в тюменских селах до конца 2023 года

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Новые школы рассчитаны в общей сложности на 242 ребёнка.
«В с. Митькинское Вагайского района (22 места); в с. Крашенинино Упоровского района (40 мест); в п. Иртыш Вагайского района (60 мест); в с. Большой Карагай Вагайского района (60 мест); в д. Овсянникова Тобольского района (60 мест)», - отмечается в информцентре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что к 1 сентября в Тюмени откроют три школы на 4200 мест. С наступлением теплой погоды начнутся работы по благоустройству территории около учебных заведений.