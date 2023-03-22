Пять современных школ построят в тюменских селах до конца 2023 года

До конца года в селах Тюменской области откроют 5 школ

До конца этого года в сельских районах Тюменской области в 2023 году построят пять учебных заведений взамен деревянных. По данным информцентра правительства Тюменской области, в местных муниципалитетах появятся современные здания.

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