Попади на самый масштабный кастинг в истории тюменского телевидения

Затем участник проходит на сцену, где и зачитывает выбранные стихи. Требуется прочитать с выражением только одно четверостишие. Также тем, кто предпочитает более камерную обстановку, можно пройти к специально установленным камерам и там, один на один, тоже зачитать свой отрывок. Возраст участников кастинга неограничен, но на детей анкету должны заполнить родители.