Попади на самый масштабный кастинг в истории тюменского телевидения

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Суть проста: каждому выдается анкета, которую необходимо заполнить, в ней указать свой
телефон и данные, чтобы затем продюсеры крупнейшего медиахолдинга Западной Сибири могли связаться с пришедшим.
Затем участник получает карточку с пятью четверостишиями на выбор. Произведения подбирались таким образом, чтобы каждый смог выбрать, о чем хочется рассказывать: о любви, природе, есть отрывки более экспрессивные, есть более спокойные.
Затем участник проходит на сцену, где и зачитывает выбранные стихи. Требуется прочитать с выражением только одно четверостишие. Также тем, кто предпочитает более камерную обстановку, можно пройти к специально установленным камерам и там, один на один, тоже зачитать свой отрывок. Возраст участников кастинга неограничен, но на детей анкету должны заполнить родители.
Сцена будет располагаться на первом этаже, напротив центрального входа в ТРЦ «Кристалл», все вопросы помогут решить волонтеры. Кроме того, в ТРЦ «Кристалл» будут сюрпризы и для тех, кто просто хочет посмотреть на телевизионную кухню — вас ждут викторины и подарки, выступление артистов и встреча с любимыми ведущими телеканала «Тюменское время».
Кто станет ведущим — об этом станет известно в понедельник, 27 марта в прямом эфире программы «Вечерний Хэштег» эксперты — профессиональные ведущие, психологи, актеры, специалисты по ораторскому искусству, вынесут свой вердикт!
Включай «Общественное российское телевидение», это — 9 кнопка цифрового мультиплекса, смотри трансляцию программы в официальном аккаунте ВК «Тюменское время» и может быть именно ты пополнишь команду нового утреннего проекта». Приходи в ТРЦ «Кристалл», выигрывай призы, открывай новую страницу своей биографии! Стань самым известным ведущим в Тюменской области!