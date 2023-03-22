nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Попади на самый масштабный кастинг в истории тюменского телевидения

22 марта 2023, 11:43

Стань ведущим нового утреннего шоу

В субботу, 25 марта с 12 до 18:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет прослушивание всех желающих стать новым лицом телеканала «Тюменское время». Ровно в полдень стартует кастинг, его участником может стать любой тюменец.
Сюжет
Тюмень

Суть проста: каждому выдается анкета, которую необходимо заполнить, в ней указать свой
телефон и данные, чтобы затем продюсеры крупнейшего медиахолдинга Западной Сибири могли связаться с пришедшим.

Затем участник получает карточку с пятью четверостишиями на выбор. Произведения подбирались таким образом, чтобы каждый смог выбрать, о чем хочется рассказывать: о любви, природе, есть отрывки более экспрессивные, есть более спокойные.

Затем участник проходит на сцену, где и зачитывает выбранные стихи. Требуется прочитать с выражением только одно четверостишие. Также тем, кто предпочитает более камерную обстановку, можно пройти к специально установленным камерам и там, один на один, тоже зачитать свой отрывок. Возраст участников кастинга неограничен, но на детей анкету должны заполнить родители.

Сцена будет располагаться на первом этаже, напротив центрального входа в ТРЦ «Кристалл», все вопросы помогут решить волонтеры. Кроме того, в ТРЦ «Кристалл» будут сюрпризы и для тех, кто просто хочет посмотреть на телевизионную кухню — вас ждут викторины и подарки, выступление артистов и встреча с любимыми ведущими телеканала «Тюменское время».

Кто станет ведущим — об этом станет известно в понедельник, 27 марта в прямом эфире программы «Вечерний Хэштег» эксперты — профессиональные ведущие, психологи, актеры, специалисты по ораторскому искусству, вынесут свой вердикт!

Включай «Общественное российское телевидение», это — 9 кнопка цифрового мультиплекса, смотри трансляцию программы в официальном аккаунте ВК «Тюменское время» и может быть именно ты пополнишь команду нового утреннего проекта». Приходи в ТРЦ «Кристалл», выигрывай призы, открывай новую страницу своей биографии! Стань самым известным ведущим в Тюменской области!

#Елена Литвиненко#Тюменское Время#Кастинг#Тюменцы#Общество#Тюмень
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Фоторепортаж. В центре города бомжи обустроили частный сектор
Сегодня, 09:11