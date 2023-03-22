Почти два месяца никаких вестей: в Тюмени не могут найти пропавшего человека

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Информация о тюменце распространяется в социальных сетях.
В ориентировке указано, что в последний раз пропавшего видели в синей куртке с белыми светоотражающими полосками, синих джинсах и чёрных ботинках. На его голове была надета вязаная шапка. Среди примет, по которым можно узнать мужчину, перечисляются рост 180 см, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.
Всех, кому станет что-либо известно о местонахождении тюменца, просят обращаться по номеру 8-800-700-54-52 или просто набрать 112.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 13-летний мальчик. Его нашли на трассе в районе села Ярково: подросток хотел уехать и просил денег на такси.