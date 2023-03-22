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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Почти два месяца никаких вестей: в Тюмени не могут найти пропавшего человека

22 марта 2023, 12:48
Фото: ЛизаАлерт

В Тюмени ищут мужчину, пропавшего 1 февраля

В Тюмени с 1 февраля текущего года разыскивают 44-летнего мужчину — Семисотова Артёма Викторовича, сообщают в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Информация о тюменце распространяется в социальных сетях.

В ориентировке указано, что в последний раз пропавшего видели в синей куртке с белыми светоотражающими полосками, синих джинсах и чёрных ботинках. На его голове была надета вязаная шапка. Среди примет, по которым можно узнать мужчину, перечисляются рост 180 см, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Всех, кому станет что-либо известно о местонахождении тюменца, просят обращаться по номеру 8-800-700-54-52 или просто набрать 112.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 13-летний мальчик. Его нашли на трассе в районе села Ярково: подросток хотел уехать и просил денег на такси.

Пропавшего в Тюмени 13-летнего подростка нашли на трассе
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#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Поиск человека#Волонтёры#Общество#Тюменцы
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