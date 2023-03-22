Почти два месяца никаких вестей: в Тюмени не могут найти пропавшего человека

В ориентировке указано, что в последний раз пропавшего видели в синей куртке с белыми светоотражающими полосками, синих джинсах и чёрных ботинках. На его голове была надета вязаная шапка. Среди примет, по которым можно узнать мужчину, перечисляются рост 180 см, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.