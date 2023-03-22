nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Недоношенные двойняшки были при смерти: их экстренно перевели в отделение реанимации

22 марта 2023, 07:30
Фото: telegram-канал Здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи помогли выжить двойняшкам, родившимся раньше срока

В Тобольске врачи спасли двух девочек весом чуть больше 1,7 кг, родившихся на 32 неделе беременности. Ввиду проблем с органами дыхания младенцы были экстренно переведены в отделение реанимации.
Сюжет
Дети

В борьбе за жизнь двойняшек врачи применяли новое оборудование, около суток проводили малышам дыхательную и инфузионную терапию, кормили их грудным молоком и внутривенно. На третий день состояние детей стабилизировалось, их перевели в палату совместного пребывания с мамой. На 23 сутки жизни девочки уже весили 2 кг.

С начала года в Тобольском перинатальном центре появилось на свет 10 недошенных младенцев, 7 из них были переведены в отделение реанимации.

Ранее «Наш город» писал, что в прошлом году в Тюменской области родились 202 двойни и 2 тройни.

В Тюменской области подсчитали двойняшек и тройняшек, родившихся в 2022 году
Узнать подробнее
#Дети#Двойня#Врач#Реанимация#Медицинская помощь#Тобольск#Тюменская область#Елена Чебоксарова
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Вчера, 04:39