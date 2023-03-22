Недоношенные двойняшки были при смерти: их экстренно перевели в отделение реанимации

В борьбе за жизнь двойняшек врачи применяли новое оборудование, около суток проводили малышам дыхательную и инфузионную терапию, кормили их грудным молоком и внутривенно. На третий день состояние детей стабилизировалось, их перевели в палату совместного пребывания с мамой. На 23 сутки жизни девочки уже весили 2 кг.