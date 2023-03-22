Недоношенные двойняшки были при смерти: их экстренно перевели в отделение реанимации

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В борьбе за жизнь двойняшек врачи применяли новое оборудование, около суток проводили малышам дыхательную и инфузионную терапию, кормили их грудным молоком и внутривенно. На третий день состояние детей стабилизировалось, их перевели в палату совместного пребывания с мамой. На 23 сутки жизни девочки уже весили 2 кг.
С начала года в Тобольском перинатальном центре появилось на свет 10 недошенных младенцев, 7 из них были переведены в отделение реанимации.
Ранее «Наш город» писал, что в прошлом году в Тюменской области родились 202 двойни и 2 тройни.