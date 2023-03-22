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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

«Не для прессы»: депутат на открытом форуме пламенно критиковал бедных людей

22 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI

Депутат от «ЕР» раскритиковал менталитет малообеспеченных тюменских семей

На Градостроительном форуме Виктор Рейн, депутат Тюменской облдумы от партии «Единая Россия», высказал свое недовольство в адрес малообеспеченных семей нашего региона, сообщает «Накануне.RU».

Чиновник рассказал, что 80% тюменцев, которые получили от государства земли, впоследствии продали их, а деньги, соответственно, потратили не на решение земельных вопросов, а на личные нужды.

Депутат назвал малообеспеченные семьи «каким-то новым социумом», и выразил сомнения, что властям нужно создавать эти социумы на одной территории.

«Сформировали мы участки для 200 малообеспеченных семей. И мы в этот социум, который создаём, 200 семей (поселяем) со своим менталитетом малообеспеченным? Если мы говорим „семья малообеспеченная“, безусловно, надо, чтоб в этом социуме был какой-то их процент. Они должны жить с теми людьми, которые представляют разные отрасли», — высказался чиновник, сделав ремарку, что он говорит это все не для прессы, хотя должен был знать, что на открытом форуме наверняка находятся представители СМИ.

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 марта в Тюмени открылся IV градостроительный форум, который будет работать в течение трех дней.

В Тюмени начал работу IV Градостроительный форум
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#Елена Чебоксарова#Семья#Земельные участки#Форум#Депутат#Общество#Тюменцы
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