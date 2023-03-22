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Published Сегодня, 05:03

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Updated Сегодня, 05:05

«Нанес удары кулаками в область туловища»: в отделении полиции № 4 случилась драка

22 марта 2023, 05:03
Фото: 1MI

Тюменец избил руками и ногами двух полицейских прямо в отделении

На 50 тысяч рублей оштрафовали жителя Тюмени Андрея П. 1964 года рождения за избиение полицейских. Инцидент произошла 20 января этого в отделении полиции № 4.
Сюжет
Тюмень

Пожилой тюменец был доставлен в отделение в связи с нарушением общественного порядка. Однако, несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, успокоиться он не мог. На требование полицейсксих прекратить такое поведение, он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме и сообщил, что раскаивается в содеянном. Суд назначил буйному тюменцу наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 10 тысяч рублей оштрафовали ветерана боевых действий, который избил свою супругу и прибывшего на место ЧП участкового.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Сотрудники полиции#Избиения#Происшествия#Тюмень#Суд#Штраф#Тюменская область
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