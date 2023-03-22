«Нанес удары кулаками в область туловища»: в отделении полиции № 4 случилась драка

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Пожилой тюменец был доставлен в отделение в связи с нарушением общественного порядка. Однако, несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, успокоиться он не мог. На требование полицейсксих прекратить такое поведение, он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей.
В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме и сообщил, что раскаивается в содеянном. Суд назначил буйному тюменцу наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 10 тысяч рублей оштрафовали ветерана боевых действий, который избил свою супругу и прибывшего на место ЧП участкового.