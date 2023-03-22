На крупнейшем месторождении меди в Удокане заработала частная сеть LTE

Оператор первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Рост популярности этого стандарта обусловлен тем, что он гарантирует надежные и безопасные условия для сбора, передачи и обработки больших данных телеметрии, полученных из разных производственных точек. Закрытая сеть высокоустойчива к помехам, отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет масштабировать зону покрытия с меньшими издержками и сроками. Это единая, устойчивая и закрытая среда, что важно для стратегических добывающих и промышленных предприятий.