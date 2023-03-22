На Градостроительном форуме в Тюмени обсудили возможность сохранения сел и деревень

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Молодые люди готовы жить в поселках, если у них будет зарплата и жилье. Последнее можно проработать на законодательном уровне. Более того, городская застройка существенно отличается от сельских территорий.
Депутат ожидает от тюменских застройщиков комплексного подхода к строительству жилья на деревне. Это необходимо даже в условиях бума частной застройки, сообщает SM News Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко выросло количество выставленных на продажу новостроек.