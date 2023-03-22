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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

На Градостроительном форуме в Тюмени обсудили возможность сохранения сел и деревень

22 марта 2023, 12:28
Фото: 1MI

В Тюмени на Градостроительном форуме обсудили застройку сел и деревень

На IV Градостроительном форуме-выставке Тюменской области Виктор Рейн затронул вопросы сохранения деревни и обеспечения продовольственной безопасности. По мнению депутата Тюменской облдумы, местный бизнес должен подключиться решению проблем села.

Молодые люди готовы жить в поселках, если у них будет зарплата и жилье. Последнее можно проработать на законодательном уровне. Более того, городская застройка существенно отличается от сельских территорий.

Депутат ожидает  от тюменских застройщиков комплексного подхода к строительству жилья на деревне. Это необходимо даже в условиях бума частной застройки, сообщает SM News Тюмень.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко выросло количество выставленных на продажу новостроек.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Работа#Дороги#Экономика#Покупка-продажа#Села#Жалобы
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