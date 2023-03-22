nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Массовая продажа ПВЗ Wildberries, школьников не захотели кормить, бомжи в Тюмени

22 марта 2023, 18:22
Фото: 1MI

Бомжи в Тюмени, массовая продажа ПВЗ Wildberries, школьников не захотели кормить

Владельцы тюменских ПВЗ Wildberries массово избавляются от некогда прибыльного бизнеса. На данный момент сайты объявлений переполнены предложениями о продаже бизнеса.

В Тюмени массово продают пункты выдачи Wildberries.

Будущие владельцы должны выложить от 350 до 750 тысяч рублей в зависимости от месторасположения точки и ее площади.

За 350 тысяч рублей выставлен на продажу ПВЗ на улице Щербакова площадью 35 квадратных метров. В объявлении указано, что пункт выдачи заказов полностью укомплектован мебелью и техникой.

На улице Сургутской за 750 тысяч рублей продают ПВЗ Wildberries и Ozon. В объявлении отмечено, что бизнес открыт в декабре — каждый месяц виден прирост в заказах.

«У каждого маркетплейса свои клиентские зоны, общий лишь склад. В радиусе 1 километра нет конкурентов. Полный штат сотрудников», — указано в предложении.

Один из ПВЗ стоит уже 4 млн рублей. В объявлении указано, что сотрудники работают с открытия, бизнес является автономным и при этом приносит среднемесячную прибыль в размере 135 тысяч рублей.

В центре города бомжи обустроили частный сектор.

Деревянные здания за ТЦ «Калинка», на которых едва держатся таблички с адресами вбиваются из общей картины центра Тюмени. Ещё два года назад тут хотели сделать на этом месте бесплатную парковку, но пока здесь только бесплатный бар и ночлег для бездомных.

Эти дома обитаемы. Здесь можно увидеть разбросанную грязную одежду, чайники, относительно свежие консервы, бутылки из-под алкогольных напитков и сигареты.

Со стороны улицы Советской к забору тянулся свежие следы, вероятно этим путем обитатели домов туда проникают. В феврале 2021 году городские власти сообщали, что на месте этих деревянных домов появится бесплатная парковка.

В Тюмени лыжников-школьников отказались кормить на соревнованиях в целях экономии.

Тюменских подростков отказались кормиться на соревнованиях в Заводоуковске. Родители ребят полагают, что подобная «экономия» - распространённая практика. Винзилинская СОШ имени Ковальчука должна была организовать питание молодых тюменцев. После того, как детей разместили в гостинице чиновники заявили родителям, что «наше, родительское решение освобождает командирующую организацию от обеспечения детей питанием».

Читайте также:
Сэкономили: Тюменских школьников отказались кормиться на соревнованиях
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Безопасность на дорогах#Экономика#Погода#Дороги#Жалобы#Александр Мязин
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Фоторепортаж. В центре города бомжи обустроили частный сектор
Сегодня, 09:11