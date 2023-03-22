Массовая продажа ПВЗ Wildberries, школьников не захотели кормить, бомжи в Тюмени

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
В Тюмени массово продают пункты выдачи Wildberries.
Будущие владельцы должны выложить от 350 до 750 тысяч рублей в зависимости от месторасположения точки и ее площади.
За 350 тысяч рублей выставлен на продажу ПВЗ на улице Щербакова площадью 35 квадратных метров. В объявлении указано, что пункт выдачи заказов полностью укомплектован мебелью и техникой.
На улице Сургутской за 750 тысяч рублей продают ПВЗ Wildberries и Ozon. В объявлении отмечено, что бизнес открыт в декабре — каждый месяц виден прирост в заказах.
«У каждого маркетплейса свои клиентские зоны, общий лишь склад. В радиусе 1 километра нет конкурентов. Полный штат сотрудников», — указано в предложении.
Один из ПВЗ стоит уже 4 млн рублей. В объявлении указано, что сотрудники работают с открытия, бизнес является автономным и при этом приносит среднемесячную прибыль в размере 135 тысяч рублей.
В центре города бомжи обустроили частный сектор.
Деревянные здания за ТЦ «Калинка», на которых едва держатся таблички с адресами вбиваются из общей картины центра Тюмени. Ещё два года назад тут хотели сделать на этом месте бесплатную парковку, но пока здесь только бесплатный бар и ночлег для бездомных.
Эти дома обитаемы. Здесь можно увидеть разбросанную грязную одежду, чайники, относительно свежие консервы, бутылки из-под алкогольных напитков и сигареты.
Со стороны улицы Советской к забору тянулся свежие следы, вероятно этим путем обитатели домов туда проникают. В феврале 2021 году городские власти сообщали, что на месте этих деревянных домов появится бесплатная парковка.
В Тюмени лыжников-школьников отказались кормить на соревнованиях в целях экономии.
Тюменских подростков отказались кормиться на соревнованиях в Заводоуковске. Родители ребят полагают, что подобная «экономия» - распространённая практика. Винзилинская СОШ имени Ковальчука должна была организовать питание молодых тюменцев. После того, как детей разместили в гостинице чиновники заявили родителям, что «наше, родительское решение освобождает командирующую организацию от обеспечения детей питанием».