Массовая продажа ПВЗ Wildberries, школьников не захотели кормить, бомжи в Тюмени

Деревянные здания за ТЦ «Калинка», на которых едва держатся таблички с адресами вбиваются из общей картины центра Тюмени. Ещё два года назад тут хотели сделать на этом месте бесплатную парковку, но пока здесь только бесплатный бар и ночлег для бездомных.