Компания отказалась выплачивать сотруднику 143 тысячи рублей и вынудила уволиться

Известно, что доход компании за 2021 год составил 63,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона, чистые активы — 2,2 миллиона. Учитывая, что компания на рынке всего 3 года, можно сказать, что она успешно развивается и ее доходы стабильно растут. Ранее «Спецкранмонтаж» выступала в суде в роли ответчика дважды — из-за неисполнения обязательств по договорам подряда и по жалобе сотрудника. Общая сумма исков составила 511 тысяч рублей.