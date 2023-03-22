Компания отказалась выплачивать сотруднику 143 тысячи рублей и вынудила уволиться

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Генеральный дирекетор компании Иван Строгов, который также является владельцем организации, решил, что его сотрудник плохо себя показал входе испытательного срока и задумал его уволить. Но для ускорения процесса у работника изъяли компьютер и пригрозили увольнением за прогулы, если тот откажется написать заявление об увольнении по собственному желанию.
После череды конфликтов на этой почве, сотрудник все же подал требуемый документ. Но после этого подал бумаги и в суд с жалобой на работодателя.
«По закону, до истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. В этом случае увольнение не производится, если на это место не приглашен в письменной форме другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора», — объясняют в пресс-службе судов Тюменской области.
В подтверждение своих слов, уволившийся сотрудник предоставил записи разговора с начальником, на которой были зафиксированы акты давления. Строгов не предоставил суду доказательства того, что истцу разъяснялись последствия написания заявления об увольнении по собственному желанию.
Калининский районный суд Тюмени признал незаконным увольнение мужчины и взыскал с предприятия 143 000 рублей за время вынужденного прогула (с января по май 2022 года), а также 10 000 рублей компенсации морального вреда.
Известно, что доход компании за 2021 год составил 63,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона, чистые активы — 2,2 миллиона. Учитывая, что компания на рынке всего 3 года, можно сказать, что она успешно развивается и ее доходы стабильно растут. Ранее «Спецкранмонтаж» выступала в суде в роли ответчика дважды — из-за неисполнения обязательств по договорам подряда и по жалобе сотрудника. Общая сумма исков составила 511 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 15% сотрудников тюменских компаний могут уволить в этом году. Именно столько трудоустроенных соискателей чувствуют себя нестабильно на рабочем месте.