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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Из Тюмени может уйти известный меховой бренд

22 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI

Иск на 411 миллионов рублей получила ООО «Елена Фурс» от налоговой службы

Инспекция ФНС №4 Москвы обратилась в арбитражный суд с иском на 411 млн рублей в отношении меховой фабрики «Елена Фурс». Большой тюменский магазин работает пока в штатном режиме.
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Суд

Российская меховая фабрика может стать банкротом. Заплатить налоги компания должна была еще в 2022 году. Тогда же «Елена Фурс» пыталась оспорить выплату этой суммы, но решения по ее делу не было принято.

Производство изделий из меха "Елена Фурс" существует в России с 1991 года.  Официальных комментариев о закрытии магазинов в стране пока не поступало.

Всего за прошлый год были закрыты десятки магазинов одежды, как в Тюмени, так и в целом по России. Так, например, испанская группа Inditex  (это магазины брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho) объявила в середине марта этого года об окончательном закрытии 269 торговых точек, сообщают "РИА-новости". 

#Елена Литвиненко#Цум#Шуба#Налоговая служба#Федеральная налоговая служба#Налоговая инспекция#Общество#Суд
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