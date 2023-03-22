Из Тюмени может уйти известный меховой бренд

Всего за прошлый год были закрыты десятки магазинов одежды, как в Тюмени, так и в целом по России. Так, например, испанская группа Inditex (это магазины брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho) объявила в середине марта этого года об окончательном закрытии 269 торговых точек, сообщают "РИА-новости".