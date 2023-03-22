Из Тюмени может уйти известный меховой бренд

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Российская меховая фабрика может стать банкротом. Заплатить налоги компания должна была еще в 2022 году. Тогда же «Елена Фурс» пыталась оспорить выплату этой суммы, но решения по ее делу не было принято.
Производство изделий из меха "Елена Фурс" существует в России с 1991 года. Официальных комментариев о закрытии магазинов в стране пока не поступало.
Всего за прошлый год были закрыты десятки магазинов одежды, как в Тюмени, так и в целом по России. Так, например, испанская группа Inditex (это магазины брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho) объявила в середине марта этого года об окончательном закрытии 269 торговых точек, сообщают "РИА-новости".