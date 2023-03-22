«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В отчете прокуратуры за 2022 год также сообщается, что после исков были сокращены сроки расселения 28 многоквартирных домов.
«Сохраняют актуальность вопросы формирования органами местного самоуправления на территории муниципальных образований маневренного жилищного фонда, предназначенного, в том числе для предоставления гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств», — сообщают в прокуратуре Тюменской области.
В 2022 году в ГИС ЖКХ числилось лишь 260 аварийных домов, однако прокурорские проверки показали, что информация, размещенная в информационной системе, является недостоверной, часть домов, отнесенных в системе ГИС ЖКХ к числу ветхих, находится в заброшенном состоянии, собственников не имеет, к ним открыт доступ третьих лиц.
«Анализ складывающейся ситуации показывает, что в обозначенной сфере имеется ряд серьезных проблем, о чем свидетельствуют, в том числе обращения, адресованные Генеральному прокурору Российской Федерации. Потребовала прокурорского вмешательства ситуация с неполным выполнением очередного этапа Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы», — заключили прокуроры.
B условиях дотационности бюджетов всех муниципальных образований не обеспечено.
Стоит отметить, что вопрос формировании региональной программы, направленной на расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым еще в 2017 году так и не решен.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в отношении чиновников администрации Тюмени возбудили уголовное дело в связи с тем, что они нарушили права жителей многоквартирного дома. Дом на улице Индустриальной чиновники отказывались признавать аварийным, несмотря на то, что для этого были все основания.