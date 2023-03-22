Более 200 тюменских школьников города приняты в отряд «хранителей воды»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В библиотеке №7 имени Ивана Ермакова волонтеры рассказали школьникам о том, как важно бережно относиться к водоемам и ценностях пресной воды. Также ребята узнали о работе тюменского водоканала по подготовке воды перед подачей в сеть и очистке стоков.
«На урок мы пригласили учащихся третьего и четвертого классов школы №67. В интересной и доступной форме сотрудники водоканала рассказали, откуда берётся водопроводная вода и куда она утекает, познакомили с последствиями засоров и рассказали о правилах пользования канализацией. Учащиеся с удовольствием приняли участие в игре по определению чистоты воды, приняли участие в эксперименте по измерению жёсткости воды и узнали об образовательном курсе «ВодаЖизнь», - прокомментировала библиотекарь Наталья Секисова.
«В этом году мы провели уже шесть экологических уроков, посвятив в «хранителей воды» более 200 школьников. Мы видим заинтересованность детей в сохранении окружающей среды, они задают конкретные вопросы и делают правильные выводы. Это очень приятно, и значит, что наши уроки помогают ребятам лучше понять путь воды и ее ценность», — говорит менеджер по внутренним коммуникациям «Росводоканал Тюмень» Анастасия Добрынина.
Закрепить полученную информацию школьникам помогают интерактивные игры. В процессе опытов они приходят к выводу, что любая вода для питья и использования в бытовых нуждах подвергается тщательной очистке, с чем отлично справляются сооружения «Росводоканал Тюмень».