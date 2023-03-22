Более 200 тюменских школьников города приняты в отряд «хранителей воды»

В библиотеке №7 имени Ивана Ермакова волонтеры рассказали школьникам о том, как важно бережно относиться к водоемам и ценностях пресной воды. Также ребята узнали о работе тюменского водоканала по подготовке воды перед подачей в сеть и очистке стоков.