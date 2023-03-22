Автоэксперт Хайцеэр рассказал о самом полезном для молодого водителя навыке

Как пишет NEWS.ru, собеседник издания рекомендует начинающим водителям потратить время и средства на дополнительные уроки в школе активного вождения. И даже если в описании таких уроков речь идет об “экстремальном вождении”, стоит учитывать, что там не будут готовить в раллисты, а просто научат уверенно управлять автомобилем, ощущать его “до последней косточки”.