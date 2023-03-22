Автоэксперт Хайцеэр рассказал о самом полезном для молодого водителя навыке

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По словам автоэксперта, именно такой навык позволит автомобилисту избежать большинства аварийных ситуаций на дороге.
Как пишет NEWS.ru, собеседник издания рекомендует начинающим водителям потратить время и средства на дополнительные уроки в школе активного вождения. И даже если в описании таких уроков речь идет об “экстремальном вождении”, стоит учитывать, что там не будут готовить в раллисты, а просто научат уверенно управлять автомобилем, ощущать его “до последней косточки”.
Большая часть водителей научились ездить быстро, но не каждый из них понимает, что контролируемая езда – исключительно та скорость, на которой есть возможность совершить контролируемый маневр. Хайцеэр призывает молодых водителей обучиться навыкам мгновенного маневрирования, чтобы любые неожиданно появившиеся на дороге препятствия не могли застать их врасплох.
Специалист рекомендует каждому начинающему автомобилисту после успешного завершения обучения в автошколе пойти на дополнительные уроки вождения. Такие “лишние” траты на дополнительные часы занятий в итоге обойдутся выгоднее, чем оплата причиненного чужому автомобилю ущерба или ремонт собственной машины.