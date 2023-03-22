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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Администрация Тюмени сэкономила на спасателях около 1 миллиона рублей

22 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI

В Тюмени нашли определились с выбором фирмы, которая займется спасением людей

Власти Тюменской области определились с выбором подрядной организации, которая займется патрулированием территорий, прилегающих к водным объектам.
Сюжет
Тюмень

Победителем аукциона стоимостью 7,7 миллионов рублей стало ООО «Интерэлектросервис», снизившее стоимость лота почти на один миллион рублей — до 6,8 миллионов. Соответствующие данные указаны на портале Госзакупки.

Фирма «Интерэлектросервис» работает на тюменском рынке с 2014 года. Основным видом деятельности является производство электромонтажных работ, деятельность парков отдыха и пляжей, внутреннего водного пассажирского транспорта.

По данным из открытых источников известно, что по итогам 2021 года выручка компании снизилась на 60% — до 1,8 миллиона рублей, чистая прибыль упала на 82% — до 363 тысяч рублей.

Согласно документации, «Интерэлектросервис» будет вести патрулирование на 45 водных объектах, в числе которых территория озер, расположенных в районе базы отдыха «Верхний бор», озера Алебашевское, Цыганское, Цимлянское, Липовое, Кривое, Круглое, района реки Тура, пруды Южный, Плехановский, Утиный, Лесной, Школьный, Войновский и др.

Срок действия контракта — до февраля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти в преддверии сезона охоты потратят 350 тысяч рублей на изготовление разрешительных бланков на добычу охотничьих ресурсов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Безопасность#Тюмень#Тюменская область
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