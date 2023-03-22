Администрация Тюмени сэкономила на спасателях около 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Победителем аукциона стоимостью 7,7 миллионов рублей стало ООО «Интерэлектросервис», снизившее стоимость лота почти на один миллион рублей — до 6,8 миллионов. Соответствующие данные указаны на портале Госзакупки.
Фирма «Интерэлектросервис» работает на тюменском рынке с 2014 года. Основным видом деятельности является производство электромонтажных работ, деятельность парков отдыха и пляжей, внутреннего водного пассажирского транспорта.
По данным из открытых источников известно, что по итогам 2021 года выручка компании снизилась на 60% — до 1,8 миллиона рублей, чистая прибыль упала на 82% — до 363 тысяч рублей.
Согласно документации, «Интерэлектросервис» будет вести патрулирование на 45 водных объектах, в числе которых территория озер, расположенных в районе базы отдыха «Верхний бор», озера Алебашевское, Цыганское, Цимлянское, Липовое, Кривое, Круглое, района реки Тура, пруды Южный, Плехановский, Утиный, Лесной, Школьный, Войновский и др.
Срок действия контракта — до февраля 2024 года.
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