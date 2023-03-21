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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Жидкие отходы сливают в лесу у дороги на улице Федюнинского. Фото

21 марта 2023, 16:35
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

В Тюмени в лесу сливают жидкие отходы

Горожане сообщают, что в лесной полосе на улице Федюнинского сливают жидкие отходы. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», подобные прекратится, если припугнуть нерадивых предпринимателей.
«Федюнинского! Когда уже будут за эти дела давать внушительные штрафы? Стоит сливает всё в лес», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале гуляя по лесу на Велижанском тракте тюменец наткнулся на свежую свалку останков животных. Они лежали рядом с дорогой. Это не первая несанкционированная свалка в этом районе. Весной в этом месте будет сложно находиться, останки начнут испускать запах.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Дороги#Экономика
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