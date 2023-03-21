Жидкие отходы сливают в лесу у дороги на улице Федюнинского. Фото

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
«Федюнинского! Когда уже будут за эти дела давать внушительные штрафы? Стоит сливает всё в лес», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале гуляя по лесу на Велижанском тракте тюменец наткнулся на свежую свалку останков животных. Они лежали рядом с дорогой. Это не первая несанкционированная свалка в этом районе. Весной в этом месте будет сложно находиться, останки начнут испускать запах.