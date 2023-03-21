Закроется музей ретро-автомобилей, КРТ в Тюмени без конфликтов, выброшенная кошка

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В Тюмени закрывается уникальный музей ретро-автомобилей на Велижанской.
Иными словами площади, где стоят машины, теперь будут сдавать в аренду.
В настоящее время практически вся ретро-техника выставлены на продажу. По мнению Михайлова, большинство экспонатов, ожидаемо, будут представлены в музеях российских городов.
«У меня в планах организация нового, более уникального музея, где будет место творчеству, прогрессивным идеям и полной свободе мысли», — отметил Иван Михайлов.
«Поругался с девушкой и выбросил кошку»: детали дела тюменского котомучителя.
С редакцией «Нашего города» связался тюменец, который признался в полиции, что выбросил кошку из окна. Он рассказал, что сделал это из-за ссоры с девушкой, которая сначала хотела отомстить обидчику, а позже начала защищать мужчину.
«Пока ничего толком не сказали. Меня допросили и сказали, что мне грозит штраф или условный срок, это из-за того, что кошка жива», — говорит Ярослав.
На мужчину пожаловались другие пользователи сети. Позже девушка стала защищать мужчину, которому начали поступать серьезные угрозы.
Руслан Кухарук хочет обойтись без конфликтов с горожанами из-за КРТ.
На Градостроительном форуме Руслан Кухарук выступил с довольно неожиданным заявлением. Сейчас у городской администрации нет жестких планов по реализации КРТ в Тюмени и чиновники готовы к диалогу с тюменцами. Планы по реновации были пересмотрены. По желанию жильцов некоторые объекты были исключены из программы.
Стоит отметить, что в начале марта «Наш город» сообщал, что дом известной «купчихи» Марины Сафиной могут снести из-за КРТ в Тюмени. В настоящий момент на жилое здание оформлен кредит и подведены все коммуникации.