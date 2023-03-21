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Закроется музей ретро-автомобилей, КРТ в Тюмени без конфликтов, выброшенная кошка

21 марта 2023, 17:16
Фото: 1MI

КРТ в Тюмени без конфликтов, выброшенная кошка, Закроется музей ретро-автомобилей

В областной столице до конца марта зароется музей ретро-автомобилей. Решение принял Иван Михайлов (он глава холдинга «Дина»). Причиной закрытия стало повышение эффективности использования площадей.

В Тюмени закрывается уникальный музей ретро-автомобилей на Велижанской.   

Иными словами площади, где стоят машины, теперь будут сдавать в аренду.   

В настоящее время практически вся ретро-техника выставлены на продажу. По мнению Михайлова, большинство экспонатов, ожидаемо, будут представлены в музеях российских городов.

«У меня в планах организация нового, более уникального музея, где будет место творчеству, прогрессивным идеям и полной свободе мысли», — отметил Иван Михайлов.

«Поругался с девушкой и выбросил кошку»:  детали дела тюменского котомучителя.

С редакцией «Нашего города» связался тюменец, который признался в полиции, что выбросил кошку из окна. Он рассказал, что сделал это из-за ссоры с девушкой, которая сначала хотела отомстить обидчику, а позже начала защищать мужчину.

«Пока ничего толком не сказали. Меня допросили и сказали, что мне грозит штраф или условный срок, это из-за того, что кошка жива», — говорит Ярослав.

На мужчину пожаловались другие пользователи сети. Позже девушка стала защищать мужчину, которому начали поступать серьезные угрозы.

Руслан Кухарук хочет обойтись без конфликтов с горожанами из-за КРТ.

На Градостроительном форуме Руслан Кухарук выступил с довольно неожиданным заявлением. Сейчас у городской администрации нет жестких планов по реализации КРТ в Тюмени и чиновники готовы к диалогу с тюменцами. Планы по реновации были пересмотрены. По желанию жильцов некоторые объекты были исключены из программы.  

Стоит отметить, что в начале марта «Наш город» сообщал, что дом известной «купчихи» Марины Сафиной могут снести из-за КРТ в Тюмени. В настоящий момент на жилое здание оформлен кредит и подведены все коммуникации.

Договорились: Администрация Тюмени исключила некоторые объекты из программы КРТ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Жалобы#Дороги#Экономика#Происшествия
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