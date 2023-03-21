Закроется музей ретро-автомобилей, КРТ в Тюмени без конфликтов, выброшенная кошка

На Градостроительном форуме Руслан Кухарук выступил с довольно неожиданным заявлением. Сейчас у городской администрации нет жестких планов по реализации КРТ в Тюмени и чиновники готовы к диалогу с тюменцами. Планы по реновации были пересмотрены. По желанию жильцов некоторые объекты были исключены из программы.