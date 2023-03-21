За неделю мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
«В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в мнимую инвестиционную деятельность», - сообщили в прокуратуре Тюменской области.
В одном из случаев мошенник уговорил тюменца перевести 2,2 млн рублей на «безопасный счет» представившись сотрудником банка.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мошенник забрал 1,6 млн рублей и не построил дом.