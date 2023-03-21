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За неделю мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей

21 марта 2023, 12:46
Фото: 1MI

Мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей

За прошлую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 66 тюменцев. Мошенникам удалось присвоить почти 17 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
«В целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в мнимую инвестиционную деятельность», - сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В одном из случаев мошенник уговорил тюменца перевести 2,2 млн рублей на «безопасный счет» представившись сотрудником банка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мошенник забрал 1,6 млн рублей и не построил дом.

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#Александр Мязин#Мошенники#Кража#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Дороги#Покупка-продажа#Общество
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