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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Высокоточное оборудование помогает сократить количество отключений теплоснабжения

21 марта 2023, 05:29
УСТЭК ежегодно проводит диагностику тепловых сетей Тюмени при помощи современного и эффективного оборудования.
Сюжет
Тюмень

Такая практика позволяет в полном объеме исследовать состояние тепловых сетей и при необходимости скорректировать планы предстоящих капитальных ремонтов, в том числе переносом реализации мероприятий по капитальному ремонту или реконструкции на более ранний срок.

Применение робототехнических комплексов для внутритрубной диагностики — один из эффективных и высокоточных методов обследования сетей. Проверка проводится УСТЭК в межотопительный период и позволяет определить места коррозийных зон, повреждений и утонений металла трубопроводов, которые могут привести к отключениям в отопительный сезон. Так, в прошлом году после внутритрубной диагностики было заменено порядка 35 метров трубы на одной из крупных тепломагистралей Тюмени по улице Тимирязева.
Фото: УСТЭК

Летом 2023 года УСТЭК проведет внутритрубную диагностику тепломагистралей по улицам Пермякова, Одесская, Максима Горького, Запольная — Грибоедова. Робот исследует 1199 метров трубопроводов Тюмени.

Кроме того, в начале будущего отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения, УСТЭК в очередной раз проведет инфракрасную аэрофотосъемку.

Площадь обследования в 2023 году составит 137,9 км². В данную область войдут тепловые сети, находящиеся в эксплуатации УСТЭК, подключенные от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и котельных. Последний раз подобная диагностика проводилась в ноябре–декабре 2022 года, тогда был обследован практически весь город.


Результаты современных методов диагностики применяются для ремонта теплоизоляционных покрытий надземных трубопроводов тепловых сетей, для устранения скрытых утечек теплоносителя и подтопления каналов трубопроводов тепловых сетей, проверки качества проведенных капитальных ремонтов и реконструкций. К тому же диагностика помогает обнаружить бездоговорное потребление тепловой энергии и
самовольное подключение объектов.

#Елена Литвиненко#УСТЭК#Роботы#Отопительный сезон#Отопление#Тюменская область#Тюмень
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