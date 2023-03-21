Высокоточное оборудование помогает сократить количество отключений теплоснабжения

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Такая практика позволяет в полном объеме исследовать состояние тепловых сетей и при необходимости скорректировать планы предстоящих капитальных ремонтов, в том числе переносом реализации мероприятий по капитальному ремонту или реконструкции на более ранний срок.
Применение робототехнических комплексов для внутритрубной диагностики — один из эффективных и высокоточных методов обследования сетей. Проверка проводится УСТЭК в межотопительный период и позволяет определить места коррозийных зон, повреждений и утонений металла трубопроводов, которые могут привести к отключениям в отопительный сезон. Так, в прошлом году после внутритрубной диагностики было заменено порядка 35 метров трубы на одной из крупных тепломагистралей Тюмени по улице Тимирязева.
Летом 2023 года УСТЭК проведет внутритрубную диагностику тепломагистралей по улицам Пермякова, Одесская, Максима Горького, Запольная — Грибоедова. Робот исследует 1199 метров трубопроводов Тюмени.
Кроме того, в начале будущего отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения, УСТЭК в очередной раз проведет инфракрасную аэрофотосъемку.
Площадь обследования в 2023 году составит 137,9 км². В данную область войдут тепловые сети, находящиеся в эксплуатации УСТЭК, подключенные от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и котельных. Последний раз подобная диагностика проводилась в ноябре–декабре 2022 года, тогда был обследован практически весь город.
Результаты современных методов диагностики применяются для ремонта теплоизоляционных покрытий надземных трубопроводов тепловых сетей, для устранения скрытых утечек теплоносителя и подтопления каналов трубопроводов тепловых сетей, проверки качества проведенных капитальных ремонтов и реконструкций. К тому же диагностика помогает обнаружить бездоговорное потребление тепловой энергии и
самовольное подключение объектов.