Вылет самолета Тюмень — Новый Уренгой задержан на пять часов из-за поломки

Авиарейс Тюмень — Новый Уренгой задержан на 5 часов

Почти на пять часов задержан из Тюмени вылет самолета авиакомпании Utair в Новый Уренгой. Борт, который должен был отправиться в ЯНАО в 8:20, из-за технической неисправности отправят только в 13:00.

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