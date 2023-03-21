Вылет самолета Тюмень — Новый Уренгой задержан на пять часов из-за поломки

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
На авиарейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 5 детей. Предоставление, предусмотренных федеральными авиационными правилами положенных услуг, контролируют сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.
На сайте аэропорта Рощино указано, что прилет воздушного судна из Нового Уренгоя в Тюмени также задержано — с 13:35 до 18:05.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за непогоды в Сочи и позднего прибытия самолета, был отложен почти на пять часов вылет из Рощино в южный город.