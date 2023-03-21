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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Вылет самолета Тюмень — Новый Уренгой задержан на пять часов из-за поломки

21 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI

Авиарейс Тюмень — Новый Уренгой задержан на 5 часов

Почти на пять часов задержан из Тюмени вылет самолета авиакомпании Utair в Новый Уренгой. Борт, который должен был отправиться в ЯНАО в 8:20, из-за технической неисправности отправят только в 13:00.
Сюжет
Тюмень

На авиарейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 5 детей. Предоставление, предусмотренных федеральными авиационными правилами положенных услуг, контролируют сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

На сайте аэропорта Рощино указано, что прилет воздушного судна из Нового Уренгоя в Тюмени также задержано — с 13:35 до 18:05.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за непогоды в Сочи и позднего прибытия самолета, был отложен почти на пять часов вылет из Рощино в южный город.

В Сочи задержан почти на 5 часов вылет авиарейса до Тюмени из-за непогоды
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#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Транспортная прокуратура#Тюмень#Дети#Пассажиры#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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