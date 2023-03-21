В Вагайском районе похоронили 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Церемония прощания с 35-летним рядовым прошла со всеми положенными воинскими почестями и митингом, на котором присутствовали представители администрации Вагайского района, Дубровинского сельского поселения и местные жители, сообщили в сообществе «Вагай (Северный) | Вагайский район».
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске состоялась церемония прощания с местным жителем Александром Морозовым, погибшим на Украине при выполнении боевого задания 27 февраля 2023 года.