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Updated Сегодня, 05:09

В Вагайском районе похоронили 35-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

21 марта 2023, 05:07
Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

В Вагайском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

В Вагайском районе простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Маратом Кармушаковым, погибшим в зоне специальной военной операции 25 февраля 2023 года. Военного похоронили в деревне Катангуй Дубровинского сельского поселения.
Сюжет
Тюмень

Церемония прощания с 35-летним рядовым прошла со всеми положенными воинскими почестями и митингом, на котором присутствовали представители администрации Вагайского района, Дубровинского сельского поселения и местные жители, сообщили в сообществе «Вагай (Северный) | Вагайский район».

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске состоялась церемония прощания с местным жителем Александром Морозовым, погибшим на Украине при выполнении боевого задания 27 февраля 2023 года.

 

 

 

Житель Заводоуковска погиб на Донбассе
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Похороны#Тюмень#Тюменская область
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