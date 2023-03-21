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В Тюменской области в ДТП с автобусом погибли два человека

21 марта 2023, 07:53
Фото: 1MI

В Тюменской области вынесли приговор водителю автобуса, совершившему смертельное ДТП

На пять лет в колонию-поселение отправил водителя автобуса Ишимский районный суд за ДТП с двумя погибшими. Мужчине с 26-летним водительским стажем предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в ноябре 2021 года. Установлено, что Константин Потапов, находясь за рулем автобуса «KING LONG», при обгоне фуры выехал на встречную полосу движения, где врезался в ВАЗ 21 102. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные травмы.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что скорость автобуса была 80-85 километров в час. Кроме того, обгон фуры он не совершал, поэтому не согласен с предъявленным обвинением, что он нарушил правила дорожного движения.

К позиции подсудимого суд отнесся критически, расценивая данную позицию как избранную им линию защиты от предъявленного обвинения.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Также в пользу потерпевших с ООО «ЕвроАзия» взыскано по 1,5 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Абатском районе в результате столкновения автомобилей КамАЗ и ГАЗель погиб 36-летний водитель ГАЗели. Трагедия произошла на 338-м километре трассы Тюмень — Омск.

Один человек погиб в ДТП на трассе Тюмень — Омск
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Дороги#Тюмень#Суд#Авария#ДТП#Тюменская область
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