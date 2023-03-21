В Тюменской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Также в пользу потерпевших с ООО «ЕвроАзия» взыскано по 1,5 миллиона рублей.