В Тюменской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Трагедия произошла в ноябре 2021 года. Установлено, что Константин Потапов, находясь за рулем автобуса «KING LONG», при обгоне фуры выехал на встречную полосу движения, где врезался в ВАЗ 21 102. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные травмы.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что скорость автобуса была 80-85 километров в час. Кроме того, обгон фуры он не совершал, поэтому не согласен с предъявленным обвинением, что он нарушил правила дорожного движения.
К позиции подсудимого суд отнесся критически, расценивая данную позицию как избранную им линию защиты от предъявленного обвинения.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Также в пользу потерпевших с ООО «ЕвроАзия» взыскано по 1,5 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Абатском районе в результате столкновения автомобилей КамАЗ и ГАЗель погиб 36-летний водитель ГАЗели. Трагедия произошла на 338-м километре трассы Тюмень — Омск.