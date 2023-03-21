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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

В Тюменской области появились «мамкины бойцы»

21 марта 2023, 16:30
Фото: 1MI

Тюменские вандалы пинали ногами стены в подъезде нового дома

В паблике «ЧС Тюмень» очевидец сообщил, что молодые люди занимались вандализмом в новом современном доме по адресу Фёдора Достоевского, 18.

К посту подписчик прикрепил видео, на котором можно заметить, как четверо зашедших в подъезд парней, очевидно, под воздействием алкоголя пинают стены и лифт. Один из них пил пиво из полуторалитровой бутылки.

Кто-то из комментаторов предложил установить для вандалов более крупные штрафы, кто-то — отправлять таких людей на исправительные работы, а кто-то высказался, что им противопоказано обзаводиться семьями.

«Свиньи и должны жить в хлеву, а не в новом современном доме. Если порча имущества собственников не будет возмещаться, то и ваш дом превратится в свинарник», — ответил один из подписчиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что четверо молодых людей сломали скамейку на новом пешеходном бульваре по улице Дзержинского.

В Тюмени вандалы начали разрушать скамейки на пешеходной улице Дзержинского. Фото
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#Елена Чебоксарова#Вандализм#Хулиганство#Подъезд#Многоквартирный дом#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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