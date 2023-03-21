В Тюменской области появились «мамкины бойцы»

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
К посту подписчик прикрепил видео, на котором можно заметить, как четверо зашедших в подъезд парней, очевидно, под воздействием алкоголя пинают стены и лифт. Один из них пил пиво из полуторалитровой бутылки.
Кто-то из комментаторов предложил установить для вандалов более крупные штрафы, кто-то — отправлять таких людей на исправительные работы, а кто-то высказался, что им противопоказано обзаводиться семьями.
«Свиньи и должны жить в хлеву, а не в новом современном доме. Если порча имущества собственников не будет возмещаться, то и ваш дом превратится в свинарник», — ответил один из подписчиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что четверо молодых людей сломали скамейку на новом пешеходном бульваре по улице Дзержинского.