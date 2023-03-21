nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова

21 марта 2023, 12:40
Фото: nashgorod.ru

Тюменский суд возобновил рассмотрение дела Александра Черепанова

После перерыва суд возобновил заседания по делу лидера тюменского РКРП Александра Черепанова, которого обвиняют в избиении полицейского. Защита предоставила письма из коммунистических партий стран мира. В суде уже допрошены более 30 свидетелей.
«Сегодня в ходе заседания допросили 3 свидетелей — одного очевидца и двух людей по характеризующему материалу. В ходе следующего заседания, 30 марта, вероятно будем опрашивать врачей, которые составляли экспертизу», — рассказал Павел Руснаков, адвокат Александра Черепанова.

К делу уже приобщены обращения к суду почти ото всех коммунистических партий мира. Потерпевший в зал суда являлся только 1 раз.

Подполковник Вячеслав Волковицкий обвиняет Черепанова в том, что 7 ноября 2020 года коммунист ударил его по лицу. При первом рассмотрении Александра Черепанова признали виновным, но позже адвокат оспорил это решение, потому дело рассматривают вновь.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что единственном заседании, где присутствовал Волковицкий, выяснилось, что события дня разбирательства он помнит смутно. Подполковник просил ссылаться на свои показания, данные еще в ходе следствия.

#Массовая драка#КПРФ#Алиса Вернер#Александр Черепанов#Драка#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Суд#Жалоба#Тюменская область#Апелляция
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Сегодня, 12:19
В 3 раза выросло число нелегалов, прибывших в Тюменскую область
Сегодня, 09:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
Вчера, 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Сегодня, 07:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Сегодня, 04:39