В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова

Подполковник Вячеслав Волковицкий обвиняет Черепанова в том, что 7 ноября 2020 года коммунист ударил его по лицу. При первом рассмотрении Александра Черепанова признали виновным, но позже адвокат оспорил это решение, потому дело рассматривают вновь.