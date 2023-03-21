В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«Сегодня в ходе заседания допросили 3 свидетелей — одного очевидца и двух людей по характеризующему материалу. В ходе следующего заседания, 30 марта, вероятно будем опрашивать врачей, которые составляли экспертизу», — рассказал Павел Руснаков, адвокат Александра Черепанова.
К делу уже приобщены обращения к суду почти ото всех коммунистических партий мира. Потерпевший в зал суда являлся только 1 раз.
Подполковник Вячеслав Волковицкий обвиняет Черепанова в том, что 7 ноября 2020 года коммунист ударил его по лицу. При первом рассмотрении Александра Черепанова признали виновным, но позже адвокат оспорил это решение, потому дело рассматривают вновь.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что единственном заседании, где присутствовал Волковицкий, выяснилось, что события дня разбирательства он помнит смутно. Подполковник просил ссылаться на свои показания, данные еще в ходе следствия.