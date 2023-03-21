В Тюмени резко увеличились продажи на вторичном рынке жилья

Аналитики: в Тюмени на 44% выросли продажи на вторичном рынке недвижимости

В областной столице продолжает расти доля продаж вторичного жилья. По сравнению с 2021 годом реализация выросла на 44%. Аналитики АН «Этажи» сообщили URA.RU, что похожая тенденция отмечается и в феврале этого года.