В Тюмени резко увеличились продажи на вторичном рынке жилья

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Больше 10 тысяч квартир продают тюменцы.
«За февраль 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 11 905 объектов за исключением квартир за чертой города. Относительно января оно увеличилось на 528 квартир или на 4,64%», — сообщили риелторы изданию URA.RU.
Чаще всего перепродают квартиры в районе КПД — 6,2%, на Мысу — 5,54%.
Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая однокомнатная квартира Тюмени стоит 12 млн рублей.