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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Тюмени резко увеличились продажи на вторичном рынке жилья

21 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI

Аналитики: в Тюмени на 44% выросли продажи на вторичном рынке недвижимости

В областной столице продолжает расти доля продаж вторичного жилья. По сравнению с 2021 годом реализация выросла на 44%. Аналитики АН «Этажи» сообщили URA.RU, что похожая тенденция отмечается и в феврале этого года.

Больше 10 тысяч квартир продают тюменцы.

«За февраль 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 11 905 объектов за исключением квартир за чертой города. Относительно января оно увеличилось на 528 квартир или на 4,64%», — сообщили риелторы изданию URA.RU.

Чаще всего перепродают квартиры в районе КПД — 6,2%, на Мысу — 5,54%.

Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая однокомнатная квартира Тюмени стоит 12 млн рублей.

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#Александр Мязин
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