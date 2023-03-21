В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров

Теперь же последствия могут быть неприятными для фотоживодеров. Филины запрещены к содержанию в домашних условиях, об этом сообщили в официальном письме редакции «Наш город» из Управления Росприроднадзора. Следовательно, содержание сов, их дрессировка и т. д. может расцениваться как нарушение законодательства.