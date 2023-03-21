В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Как мы писали ранее, тюменец столкнулся с курортным видом мошенничества. В центре города к нему подошел мужчина с совой и предложил сделать снимок с редкой птицей. После фото владелец совы затребовал 500 рублей, угрожая, что неуплата грозит последствиями.
Теперь же последствия могут быть неприятными для фотоживодеров. Филины запрещены к содержанию в домашних условиях, об этом сообщили в официальном письме редакции «Наш город» из Управления Росприроднадзора. Следовательно, содержание сов, их дрессировка и т. д. может расцениваться как нарушение законодательства.
«В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации N 795 от 22.06.2019 „Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию“ птицы отряда совообразные (Strigiformes) вида филинов (Bodo) запрещены к содержанию», — сообщается в официальном ответе Росприроднадзора редакции nashgorod.ru.
Проверки будут проводиться несколькими ведомствами. В том числе полицией. Напомним, что ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предполагает наказание до двух лет лишения свободы.
Тем временем в Москве департаментом природопользования уже не первый год проводятся рейды по улицам столицы. Так в начале марта этого года были спасены две краснокнижные совы. Птицы отправлены в реабилитационный центр.