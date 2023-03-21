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Posted 21 марта 10:45

Published 21 марта 10:45

Modified Сегодня, 00:03

Updated Сегодня, 00:03

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В Тюмени определили победителей весеннего турнира GameDev станции по разработке игр

21 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI
В минувшую субботу, 18 марта, завершился весенний чемпионат GameDev станции по направлению «Разработка компьютерных игр». Участие в конкурсе приняли более 40 команд из Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

Первое место занял Соловьем Максим, создавший игру на движке Unreal Engine «Mario DoomCada». Задача игрока — выжить как можно дольше, отстреливаясь живым растением. Играть в нее можно бесконечно, пока не попадетесь к одному из двух врагов. Данное задание сделано в соответствии одной из тем номинации — игровой вселенной Mario.

Второе место досталось команде «Nice Dragon Community» в составе Шарапова Матвея и Карповой Марии. Ребята также создали игровой проект, используя возможности платформы Unreal Engine, о приключениях принцессы Пич и Баузера. Нарисованная 2D принцесса оказалась в 3D мире, и чтобы вернуться домой, ей необходимо собрать нужное количество различных предметов.

Замыкает пьедестал Менщиков Илья: он создал игру на движке Unity в жанре кликера. В этой игре можно развивать свою кампанию по выпуску на орбиту спутников, стать асом космического бизнеса.

Все участники получили памятные дипломы, а призерам и победителям вручили памятные подарки.

Подведение итогов второй номинации турнира «3D-моделирование для компьютерных игр» пройдет 1 апреля.

Конкурс проводится Центром робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

С момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.

#Ирина Швецова
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