В Тюмени определили победителей весеннего турнира GameDev станции по разработке игр

Posted 21 марта 10:45
Published 21 марта 10:45
Modified Сегодня, 00:03
Updated Сегодня, 00:03
Первое место занял Соловьем Максим, создавший игру на движке Unreal Engine «Mario DoomCada». Задача игрока — выжить как можно дольше, отстреливаясь живым растением. Играть в нее можно бесконечно, пока не попадетесь к одному из двух врагов. Данное задание сделано в соответствии одной из тем номинации — игровой вселенной Mario.
Второе место досталось команде «Nice Dragon Community» в составе Шарапова Матвея и Карповой Марии. Ребята также создали игровой проект, используя возможности платформы Unreal Engine, о приключениях принцессы Пич и Баузера. Нарисованная 2D принцесса оказалась в 3D мире, и чтобы вернуться домой, ей необходимо собрать нужное количество различных предметов.
Замыкает пьедестал Менщиков Илья: он создал игру на движке Unity в жанре кликера. В этой игре можно развивать свою кампанию по выпуску на орбиту спутников, стать асом космического бизнеса.
Все участники получили памятные дипломы, а призерам и победителям вручили памятные подарки.
Подведение итогов второй номинации турнира «3D-моделирование для компьютерных игр» пройдет 1 апреля.
Конкурс проводится Центром робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».
С момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.