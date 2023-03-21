В Тюмени определили победителей весеннего турнира GameDev станции по разработке игр

Первое место занял Соловьем Максим, создавший игру на движке Unreal Engine «Mario DoomCada». Задача игрока — выжить как можно дольше, отстреливаясь живым растением. Играть в нее можно бесконечно, пока не попадетесь к одному из двух врагов. Данное задание сделано в соответствии одной из тем номинации — игровой вселенной Mario.