В Тюмени начал работу IV Градостроительный форум

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в январе 2023 года в эксплуатацию в регионе ввели более 237 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 30% больше, чем в январе 2022 года. В 2022 году в области ввели в эксплуатацию 2,2 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю тюменский регион стал третьим в России.