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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Тюмени начал работу IV Градостроительный форум

21 марта 2023, 06:44
Фото: ГУС ТО

В Тюменской области открылся IV Градостроительный форум

IV Градостроительный форум Тюменской области и XXIX специализированная выставка «Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии» начали работу сегодня в Выставочном зале Тюмени.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГУС ТО
«Уже не первый год мы проводим форум-выставку. И это приносит результаты. Город Тюмень и область в целом активно развиваются. Во всем этом наша большая заслуга — строителей, архитекторов, риелторов, органов власти», — отметил на открытии форума заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

В течение трех дней, с 21 по 23 марта, застройщики, производители и представители органов власти будут обсуждать перспективы развития отрасли строительства. В рамках Градостроительного форума запланированы проведение круглых столов, стратегических сессий, конференций секций, на которых будут рассмотрены темы развития градостроительной отрасли: цифровизация, малоэтажное строительство, создание комфортной городской среды и т.д.

Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Тюмени и Тюменским государственным университетом о взаимодействии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в январе 2023 года в эксплуатацию в регионе ввели более 237 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 30% больше, чем в январе 2022 года. В 2022 году в области ввели в эксплуатацию 2,2 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю тюменский регион стал третьим в России. 

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